Santé-Bericht: 843 Neuinfektionen in einer Woche

Die Zahl der Neuinfektionen ging in der vergangenen Woche nur leicht zurück. Fast 40 Prozent der Infizierten haben sich im familiären Umfeld angesteckt. Insgesamt wurden 3.956 Impfungen durchgeführt.

Danielle SCHUMACHER Die Zahl der Neuinfektionen ging in der vergangenen Woche nur leicht zurück. Fast 40 Prozent der Infizierten haben sich im familiären Umfeld angesteckt. Insgesamt wurden 3.956 Impfungen durchgeführt.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen zwischen dem 18. und dem 24. Januar nur unwesentlich zurückgegangen. Hatten sich zwischen dem 11. und dem 17. Januar noch 859 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, so waren es in der vergangenen Woche nur 843. Mit 38,2 Prozent haben sich die meisten Menschen im Familien- oder Freundeskreis angesteckt, 6,6 Prozent der Neuinfektionen gehen auf einen Auslandsaufenthalt zurück. Der Anteil der Neuinfektionen, bei denen die Quelle nicht genau auszumachen ist, stieg auf 33,7 Prozent. Diese Zahlen teilte das Gesundheitsministerium gestern in seinem wöchentlichen Bericht mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit bei 134,64 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gegenüber 137,20 in der Woche davor. Leicht gestiegen ist auch die Positivitätsrate bei den Tests. Der Gesamtwert lag in der vergangenen Woche bei 1,9 Prozent, gegenüber 1,68 Prozent zwischen dem 11. und dem 17. Januar. Der Reproduktionswert (RT eff) stieg von 0,92 auf 1,05 Prozent.

Das Durchschnittsalter der Neuinfizierten lag nahezu unverändert bei 39,3 Jahren. Die Zahl der Kontakte ist ebenfalls leicht rückläufig. Nach 3.024 in der Vorwoche, machte die Santé diesmal 2.760 Kontaktpersonen aus.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 44.417 Tests durchgeführt, 6.857 weniger als in der Woche davor. Am 24. Januar gab es noch 2.065 aktive Infektionen, im Vergleich zu 2.408 am Sonntag davor.

Weniger Tote

Erfreulich ist, dass zwischen dem 18. und dem 24. Januar deutlich weniger Opfer zu beklagen waren. Nach 19 Todesfällen in der Vorwoche, starben vergangene Woche „nur“ acht Menschen an oder mit einer Covid-Erkrankung. Die Opfer waren im Durchschnitt 79 Jahre alt.

Auch die Situation den in den Krankenhäusern entspannt sich weiter. Laut den Angaben der Santé befanden sich vergangenen Woche 62 Personen in stationärer Behandlung, weitere 15 Patienten waren auf eine intensiv-medizinische Betreuung angewiesen.

Im Beobachtungszeitraum wurden insgesamt 3.956 Impfungen durchgeführt, 2.712 Personen haben eine erste Dosis erhalten, weitere 1.244 erhielten bereits die zweite Dosis.

Der wöchentliche Bericht des Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) zu der Präsenz des Corona-Virus in den Abwässern der Kläranlagen lag bis gestern Abend noch nicht vor.

