Sanitären Maßnahmen in den Schulen fehlt die gesetzliche Basis

Die sanitären Maßnahmen im Schulbereich haben keine direkte gesetzliche Basis und entziehen sich damit der parlamentarischen Kontrolle. Das ist problematisch.

Der Schulbereich wurde in den Covid-Gesetzen bislang weitestgehend ausgeklammert, genau wie der Bereich der Alten- und Pflegeheime. Das heißt: In den Schulen wurden und werden Maßnahmen ergriffen, für die es keine direkte gesetzliche Basis gibt. Das ist die Ansicht der CSV, die sich am Montag bei einer Pressekonferenz mit der Verfassungsmäßigkeit der Covid-Maßnahmen in den Schulen befasste.

Tatsächlich stellen sich im Zusammenhang mit der Rechtmäßigkeit der Covid-Maßnahmen in den Schulen zahlreiche Fragen ...