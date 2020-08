Sammelklagen sollen die Rechte der Verbraucher stärken. Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Instanzenweg geschickt.

Sammelklagen werden in Luxemburg möglich

Seit dem Diesel-Skandal sind Sammelklagen in aller Munde. Luxemburg kennt dieses Verfahren bislang nicht. Doch das soll sich nun ändern. Am 5. August hat Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert (LSAP) einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Instanzenweg geschickt.

Inspiriert hat sie sich dabei vor allem an dem belgischen und an dem französischen Modell.

Sammelklagen stärken die Rechte der Verbraucher und führen zu einer „Demokratisierung der Justiz“, schreibt Lenert in der Begründung des Entwurfs. Wegen der hohen Kosten, der Dauer und der Komplexität des Verfahrens würden viele Geschädigte den Weg vor Gericht im Alleingang scheuen. Tut man sich hingegen zusammen, fallen nicht nur die zu erwartenden Kosten weitaus geringer aus, auch der Aufwand für den Einzelnen bleibt überschaubar, so die Überlegung. Denn neben der Kostenfrage spielt auch die Frage der Beweisführung. Ein weiterer Vorteil: Die Justiz wird durch Sammelklagen entlastet, weil es in der gleichen Streitsache nur zu einem einzigen Verfahren kommt.

Keine zusätzlichen Rechte

Durch die Sammelklage erhält der Verbraucher allerdings keine zusätzlichen Rechte, die Prozedur bewegt sich innerhalb der bestehenden Rechtslage. Die Klage kann entweder von einem einzelnen Konsumenten eingereicht werden, oder aber von einem Verband oder einer Interessengemeinschaft. Zuständig ist das Bezirksgericht Luxemburg.

Die Prozedur der Sammelklage beinhaltet drei Schritte. Zunächst muss das Gericht prüfen, ob eine Sammelklage überhaupt zulässig ist. Dabei trifft der Richter seine Entscheidung auf Basis der ihm vorliegenden Fälle. Wenn er der Meinung ist, dass eine Sammelklage keinen Sinn macht, haben die Geschädigten natürlich immer noch die Möglichkeit, einzeln einen Prozess anzustrengen.

Gibt das Gericht der Klage statt, werden die Parteien zunächst ermuntert, sich außergerichtlich zu einigen. Legen sie ihren Streit nach dem obligatorischen Informationsgespräch bei, muss das Gericht die Übereinkunft allerdings gutheißen.

Können die Kontrahenten sich nicht gütlich einigen, kommt es zum zweiten Schritt der Prozedur. Das Gericht muss zunächst feststellen, ob das beschuldigte Unternehmen sich in der Tat etwas hat zuschulden kommen lassen. Ist dies der Fall, gilt der anschließende Schuldspruch automatisch für alle Verbraucher, die den gleichen, oder einen ganz ähnlichen Schaden erlitten haben.

Geklärt werden muss aber auch, ob sämtliche Geschädigte bekannt sind, oder nur diejenigen, die vor Gericht gezogen sind. Wenn nicht gewusst ist, wer durch das Fehlverhalten des Unternehmens geschädigt wird, lanciert das Gericht einen Appell. Verbraucher, die im selben Fall sind, können sich dann nachträglich melden.

Wenn der Richter zum Schluss kommt, dass das Unternehmen sich in der Tat nicht an die Spielregeln gehalten hat, kann er es dazu verpflichten, mit der unerlaubten Tätigkeit aufzuhören. Lockt ein Geschäft beispielsweise Kunden an, indem es mit Sonderangeboten wirbt, die es gar nicht gibt, kann der Richter diese Praxis verbieten.

Schadensersatz

Doch in den meisten Fällen ist es mit einer cessation, beziehungsweise einer interdiction du manquement nicht getan. Ist den Verbrauchern ein reeller Schaden entstanden, steht ihnen Schadensersatz zu. Nach eingehender Analyse der Sachlage legt der Richter die Höhe der Entschädigung fest. Dabei muss nicht unbedingt jeder Geschädigte die gleiche Summe erhalten, ausschlaggebend ist der reale Schaden.

Für Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert führt die Sammelklage zu einer "Demokratisierung der Justiz". Foto: Gerry Huberty

Anschließend ernennt der Richter einen sogenannten liquidateur, der sich darum kümmert, dass das Urteil auch umgesetzt wird und die Verbraucher ordnungsgemäß entschädigt werden. Am Ende verfasst er seinen Bericht, der dann vom Richter überprüft wird. Wenn alles in Ordnung ist, wird das Verfahren endgültig geschlossen.

Wie bei allen anderen Verfahren auch, haben beide Parteien natürlich das Recht, Widerspruch gegen das Urteil einzulegen. Wer sich an einer Sammelklage beteiligt, der vom Gericht stattgegeben wird, kann nicht noch einmal in derselben Sache das Gericht auf eigene Faust anrufen.

Europäischer Hintergrund

Dass in Luxemburg nun Sammelklagen möglich werden, kommt nicht von ungefähr. Es gibt nämlich eine europäische Vorgeschichte. 2013 hatte die damalige EU-Kommission zum ersten Mal Druck auf die EU-Länder gemacht. Am 11. Juni 2013 hatte sie die Empfehlung ausgegeben, kollektive Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren in den Mitgliedstaaten zuzulassen, wenn Rechte, die laut EU-Recht garantiert sind, verletzt werden.

Der Vorschlag traf – wie auch in Luxemburg – in vielen EU-Staaten auf taube Ohren: Bis Januar 2018 gab es nur in neun Mitgliedstaaten die Möglichkeit einer gemeinsamen Klage. Im April 2018 folgte daher im Zusammenhang mit dem „New Deal for Consumers“ der Entwurf einer Richtlinie, und Ende Juni dieses Jahres haben sich das Europaparlament und die Mitgliedstaaten vorläufig darauf verständigt, Sammelklagen in allen EU-Ländern zu ermöglichen.

Übrigens war die Möglichkeit einer Sammelklage bereits im Regierungsprogramm von 2013 in Aussicht gestellt worden, ohne dass dies allerdings Folgen gehabt hätte. Erst nachdem der Verbraucherschutz nach den Wahlen von 2018 aus dem Agrarressort ausgelagert und ein eigenständiges Ministerium mit Paulette Lenert an der Spitze geschaffen wurde, kam wieder Bewegung ins Spiel.



