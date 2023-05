Die 46-jährige Ministerin geht mit Optimismus in den Chamber-Wahlkampf. Doch diverse Affären nagen an den Imagewerten von Déi Gréng.

Interview

Sam Tanson über schlechte Umfragewerte: "Bin Langstreckenläuferin"

Jörg TSCHÜRTZ Die 46-jährige Ministerin geht mit Optimismus in den Chamber-Wahlkampf. Doch diverse Affären nagen an den Imagewerten von Déi Gréng.

Justiz- und Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) scheint die Hoffnung auf das Amt des Premierministers noch nicht aufzugeben. Sie verglich den Wahlkampf mit einem Laufwettbewerb: „Ich bin schon seit Langem eher eine Langstreckenläuferin“, sagte Tanson am Samstag in der Sendung „Background am Gespréich“ bei RTL Radio Lëtzebuerg. Auf dem Weg zu den Chamberwahlen am 8. Oktober sieht sich die 46-Jährige erst „bei Kilometer zehn des Marathons“ angekommen.

„Wir haben in Luxemburg keine ‚Premiers-Wahlen‘, sondern Chamber-Wahlen“, betonte Tanson im RTL-Interview. Einen Anspruch auf den Posten des Regierungschefs wollte sie nicht formulieren: Man müsse zuerst das Wahlresultat und etwaige Koalitionsgespräche abwarten. Sie sei jedenfalls „guter Dinge“, was den weiteren Verlauf des Wahlkampfs betrifft. Tanson erklärte am Samstag, dass die verschiedenen Affären der jüngeren Vergangenheit – Gaardenhaischen und „SuperDrecksKëscht“ – „kein positiver Moment“ für ihre Partei gewesen seien. Die Grünen-Politikerin erwähnte auch die „dramatische Situation“ um das Ausscheiden ihres Amtsvorgängers Félix Braz aus der Regierung und zeigte Verständnis dafür, dass Braz diese Entscheidung juristisch anfechtet.

Chaos Computer Club: “Big Tanson is watching you” Die Hackervereinigung C3L hält den Entwurf von Justizministerin Sam Tanson, die die Vorratsdatenspeicherung neu regeln soll, für einen „schlechten Witz“.

In der rezenten Sonndesfro vom April hatten lediglich sechs Prozent der befragten Wähler angegeben, dass sie sich Sam Tanson als Premierministerin wünschen. Auf Platz eins liegt Amtsinhaber Xavier Bettel (DP), gefolgt von Vizepremierministerin Paulette Lenert (LSAP) und Luc Frieden (CSV).

Sam Tanson äußerte sich am Samstag auch über die steigenden Kriminalitätszahlen. Luxemburg seit weiterhin ein sicheres Land, so die Ministerin. Sie warnte davor, dieses komplexe Problem mit „einfachsten Lösungen“ anzugehen. Tanson sprach sich wie ihr Partei- und Regierungskollege Henri Kox (Innere Sicherheit) dafür aus, die Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Einen vermeintlichen Anstieg der Jugendkriminalität wollte die Justizministerin nicht bestätigen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.