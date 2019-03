Eine anonyme Briefschreiberin mokiert sich über den Kleidungsstil und die Frisur von Ministerin Sam Tanson. Die Gréng-Politikerin macht den Brief öffentlich – und erhält dafür viel Zuspruch.

Sam Tanson: "Sorry, aber meine Frisur bleibt"

Jörg TSCHÜRTZ

In den Internetforen in Luxemburg wimmelt es vor Beleidigungen gegen Politiker. Mitunter spricht aus den – oft anonym verfassten – Postings der blanke Hass. Doch auch "offline" müssen sich Minister, Deputierte oder Bürgermeister teils üble Attacken gefallen lassen. Meist werden diese Anfeindungen nicht öffentlich thematisiert: Wer permanent im Rampenlicht steht, braucht eine dicke Haut, heißt es. Doch irgendwann ist selbst bei hartgesottenen Politikern die Grenze des Ertragbaren erreicht.

Das war nun offenbar bei Sam Tanson der Fall. Die Ministerin für Kultur und Wohnungsbau hat am Dienstagabend eine anonyme Zuschrift über ihre Profile auf den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht.

In dem Brief echauffiert sich die offenbar weibliche Absenderin über den "männlichen Haarschnitt" der Ministerin: "So blamieren Sie sich, Ihre Familie und unser Land in der ganzen Welt." Die Frau rät der Ministerin zu einem neuen Outfit und einer neuen "Coiffure": Dann könne sie gemeinsam "mit der Bürgermeisterin Lydia Polfer und der Ministerin Tania Bofferding in einen Spiegel schauen" (Anm. d. Red. Beide Vornamen sind in dem Brief falsch geschrieben). Gezeichnet ist der Brief von einer "Frau, die es gut mit Ihnen meint". Ein Name findet sich nicht in dem Schreiben. Dafür fügte die Absenderin einen Artikel bei, in dem Tansons Kleidungsstil als "textile Toilette" bezeichnet wird.

Sam Tanson wollte die anonymen Beleidigungen offenbar nicht auf sich sitzen lassen. "Sorry für das Blamieren, Luxemburg", schreibt die ehemalige Erste Schöffin der Hauptstadt, "aber meine Frisur bleibt (und meine 'Gruseloutfits' auch). Schaut mich einfach nicht an, hört nur drauf, was ich sage und verfolgt das, was ich mache, ich werde nämlich lieber danach bewertet. Sonst wäre ich ins Mode-Business gegangen." Die Reaktionen auf Tansons Posting sind großteils positiv. "Respekt für den offenen Umgang damit", schreibt ein Nutzer bei Facebook.

Sam Tanson: "Politiker dürfen nicht zum Freiwild werden"

"Ich habe den Brief gestern Abend aufgemacht und dachte mir: 'Das kannst du dir nicht bieten lassen'", sagt Sam Tanson am Mittwoch im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort". Sie bekomme immer wieder anonyme Zuschriften, manche waren sogar noch schlimmer im Tonfall als der Brief der anonymen "Stilberaterin": "Aber irgendwann reicht es einem."

Tanson weiß, dass auch andere Regierungskollegen beleidigende Post erhalten (siehe Tweets unten). In einigen Teilen der Gesellschaft sei eine "latente Aggressivität" gegenüber Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, spürbar. Die Ministerin warnt: "Kritik ist okay, aber Politiker dürfen nicht zum Freiwild werden." Der breite Zuspruch auf ihr Posting habe sie jedoch ermutigt: "Die Mehrheit ist gegen solche Frechheiten."

Bei der Politikerbeschimpfung handelt es sich um keinen Einzelfall. Tanson spricht auf Instagram sogar von einer "Serie anonymer Briefe". Auch andere luxemburgische Politiker werden immer wieder Zielscheiben von Hasspostern. Eine besonders üble Tirade – inklusive Morddrohungen – landete vor einigen Jahren im digitalen Postfach von Premierminister Xavier Bettel (DP). Der Fall kam 2015 vor Gericht. Der Verfasser der haarsträubenden Facebook-Nachricht an die Adresse von Xavier Bettel wurde in erster Instanz zu einer Haftstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verurteilt.

