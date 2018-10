Sagen, was Sache ist

Für fast die Hälfte der Wähler ist das Thema Wohnungsbau wahlentscheidend. Allerdings sind sie mehrheitlich auch überzeugt, dass keine Partei die Schieflage am Luxemburger Wohnungsmarkt wirklich begradigen kann.

Auch eine Woche vor den Wahlen ist noch alles offen. Rund 25 Prozent der Wähler wollen erst in den kommenden sieben Tagen entscheiden, wo sie am 14. Oktober ihre Kreuzchen machen werden. Ob die Entscheidung nun bereits vor Wochen gefallen ist oder ob man sich erst in letzter Minute festlegt, ist für den Wahlausgang irrelevant.



Entscheidend sind – neben den Kandidaten – die Lösungen, die Parteien bei jenen Themen anbieten, die den Wählern unter den Nägeln brennen ...