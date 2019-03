Dimitri Medwedew ist am frühen Dienstagnachmittag auf dem Findel gelandet und hat seine zweitägige Visite begonnen.

Russlands Ministerpräsident in Luxemburg

(mth) - Der Ministerpräsident der russischen Föderation, Dimitri Medwedew, ist am Dienstag kurz nach 15 Uhr planmäßig auf dem Flughafen Findel gelandet, um seine zweitägige Visite in Luxemburg zu beginnen.

14 Dimitri Medwedew bei seiner Ankunft auf dem Findel. Foto: Gerry Huberty

Staatsminister Xavier Bettel empfing den russischen Regierungschef mit militärischen Ehren. Während der Visite soll vor allem über Wirtschaftsthemen diskutiert werden.



Am Montag gab es bereits einen dipolamtischen Faux-pas, nachdem hatte die US-Botschaft in Luxemburg in einem Brief an die luxemburgische Regierung gefordert hatte, diese müsse die Annektion der Krim in den Gesprächen mit Medwedew thematisieren. Vizepremier Etienne Schneider hatte sich daraufhin am Dienstag "erstaunt" darüber gezeigt, dass ein Botschafter versuche der Regierung Vorschriften zu machen.