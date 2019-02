Russischer Premierminister kommt nach Luxemburg

Dimitri Medwedew wird in der kommenden Woche zu einem zweitägigen Besuch im Großherzogtum erwartet.

Auf Einladung des Premierministers Xavier Bettel wird der russische Regierungschef Dimitri Medwedew in der kommenden Woche zu einem offiziellen Besuch in Luxemburg erwartet. Medwedew wird am 5. März in Luxemburg eintreffen und einen Tag später wieder abreisen.



Neben Bettel wird Medwedew auch mit Großherzog Henri sowie mit Chamber-Präsident Fernand Etgen zusammentreffen. In den Gesprächen soll es vor allem um die bilateralen Beziehungen beider Länder gehen.



Dimitri Medwedew ist seit 2012 Ministerpäsident Russland, zuvor war er vier Jahre lang Präsident des Landes ...