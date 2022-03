Video aus der Ukraine

Russische Streitkräfte beschlagnahmen Europas größtes Kernkraftwerk

von Sibila LIND | Heute um 14:00

Ukrainische Behörden bestätigen die russische Übernahme des Kraftwerks in Saporischschja. Laut SINR, der ukrainischen Aufsichtsbehörde für Kernenergie, wurden trotz der Angriffe und eines Brandes keine Lecks oder Veränderungen der Strahlungswerte in der Infrastruktur festgestellt. Der ukrainische Präsident rief am Freitag dazu auf, eine „nukleare Katastrophe“ zu verhindern.