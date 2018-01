Luc Frieden (CSV) kehrt in die Politik zurück. Wie er dem "Luxemburger Wort" bestätigt hat, wird er jedoch nicht bei den Parlamentswahlen am 14. Oktober 2018 kandidieren. Stattdessen wird sich der ehemalige Budget- und Finanzminister auf die Europawahlen im nächsten Jahr konzentrieren.

Zur Begründung sagte Frieden, dass er aufgrund seiner nationalen und internationalen politischen Erfahrung gesehen habe, wie wichtig die Europäische Union für Luxemburg sei. Deshalb wolle er dazu beitragen, dass Luxemburg eine starke Stimme in Europa habe.

Interesse am Posten als Kommissar

Es sei die Entscheidung der Partei, welche Kandidaten sie für die Europawahlen nominiere, so der Ex-Finanzminister. Er sei bereit, die CSV-Liste bei der 2019 stattfindenden Wahl anzuführen.

Zu der Frage, ob er an einem Amt als EU-Kommissar interessiert sei, erklärte Frieden, die Entscheidung über den künftigen Luxemburger Vertreter in der EU-Kommission liege in den Händen der nächsten Luxemburger Regierung. Die EU-Kommission sei eine sehr wichtige Institution und insofern wäre er selbstverständlich an einem Posten als Kommissar interessiert.



Vorsitz des CSV-Konvents



Eine erste wichtige parteipolitische Aufgabe wartet bereits am 24. März auf Luc Frieden. In Ettelbrück wird er die Leitung des CSV-Konvents übernehmen, bei dem die 60 Kandidaten für die Parlamentswahlen am 14. Oktober dieses Jahres nominiert werden.

Ein Großteil der CSV-Kandidaten ist bereits bekannt; sie wurden von den vier Bezirksvorständen zurückbehalten. Spannend bleibt die Antwort auf die Frage, in welchem Bezirk Viviane Reding kandidieren wird; bei einem Pressetermin am Montag verwies die Europadeputierte auf den Weisenrat ihrer Partei.



Luc Frieden hatte sich im Sommer 2014 von der nationalpolitischen Bühne verabschiedet, nachdem die CSV infolge der Chamberwahlen vom Oktober 2013 in der Opposition gelandet war. Zwischen 1998 und 2013 trug der 54-jährige Jurist Regierungsverantwortung; dabei war er unter anderem mit der Einführung des Euro in Luxemburg betraut und während anderthalb Jahrzehnten Budgetminister.