Rotes Dilemma

Die Stimmung bei den Sozialisten ist dieser Tage nicht gut. Das schlechteste Wahlergebnis seit dem zweiten Weltkrieg wirft Grundsatzfragen auf. Aber jetzt heißt es erst einmal: erneuern, aber wie?

1948 fuhr die LSAP mit 39,57 Prozent ihr bestes Wahlergebnis in der Nachkriegszeit ein. Auch 1964 waren es noch 37,68 Prozent. Und dass sie 1948, 1964 und 1974 mehr Stimmen als die CSV erzielte, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dennoch: Die LSAP ist zwar mittlerweile auf gut 16 Prozent gefallen, wird aber nach dieser Legislatur länger in der Regierung gewesen sein als die CSV. Wenn alles klappt, denn es gibt durchaus Stimmen in der Partei, die den Gang in die Opposition bevorzugen.