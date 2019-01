Rote Parteichefs im Wandel der Geschichte

Franz Fayot wurde am Dienstag zum neuen LSAP-Chef gewählt. Er ist der 14. Parteipräsident der Sozialisten in der Geschichte nach 1945. Doch wer waren eigentlich seine Vorgänger?

(jt) - Seit Dienstagnacht steht Franz Fayot als neuer Präsident der LSAP fest. Der 46-jährige Abgeordnete aus der Hauptstadt tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters Ben Fayot, der zwölf Jahre lang an der Spitze der Partei stand und diese bis heute mitprägt. Andere Vorgänger von Franz Fayot sind hingegen schon in Vergessenheit geraten. Das "Luxemburger Wort" hat im Archiv gestöbert und eine Chronologie aller LSAP-Vorsitzenden seit 1945 zusammengestellt. Können Sie sich noch an alle "roten" Parteichefs erinnern?

11 In den 1950er und 1960er Jahren ist die Welt der Sozialisten noch in Ordnung. Bei der Chamber-Wahl 1951 erreicht die Partei 33,8 Prozent, 13 Jahre später sogar 35,9 Prozent. Im Uhrzeigersinn: Michel Rascquin, Parteichef der Sozialisten zwischen 1945 und 1951, Paul Wilwertz (1951-1952), Albert Bousser (1952-1954) und Emil Ludwig (1954-1955). Bild. LSAP.lu

um weitere Bilder zu sehen. In den 1950er und 1960er Jahren ist die Welt der Sozialisten noch in Ordnung. Bei der Chamber-Wahl 1951 erreicht die Partei 33,8 Prozent, 13 Jahre später sogar 35,9 Prozent. Im Uhrzeigersinn: Michel Rascquin, Parteichef der Sozialisten zwischen 1945 und 1951, Paul Wilwertz (1951-1952), Albert Bousser (1952-1954) und Emil Ludwig (1954-1955). Bild. LSAP.lu Paul Wilwertz übernimmt 1955 zum zweiten Mal die LSAP-Parteipräsidentschaft. Er bleibt vier Jahre lang im Amt. Wilwertz war mehrere Jahre Abgeordneter und zwischen 1964 und 1969 Bürgermeister der Stadt Luxemburg. Bild: Luxemburger Wort Archiv/Nico Heles Der aus Diekirch stammende Henry Cravatte (1911-1990) übt das Amt des Parteivorsitzenden ab 1959 elf Jahre lang aus. Danach wechselt er die Seiten und schließt sich der damaligen Sozialdemokratesch Partei an. Cravatte, der sowohl der Chamber als auch der Regierung angehörte, gilt als Gründervater des Gemeindeverbunds Syvicol. Bild: Luxemburger Wort Archiv/Sibenaler Antoine Wehenkel wird 1970 zum LSAP-Parteipräsidenten gewählt. Er behält das Amt bis 1974. Bild: Luxemburger Wort Archiv/Sibenaler Lydie Schmit ist von 1974 bis 1980 Präsidentin der LSAP. Ab 1984 und bis zu ihrem Tod 1988 vertritt sie ihre Partei als Mitglied im Europäischen Parlament. Bild: Luxemburger Wort Archiv/Jean Weyrich Von 1980 bis 1985 hieß der Parteipräsident der Sozialisten Robert Krieps. Davor und danach fungierte Krieps als Minister in den Kabinetten Thorn-Vouel-Berg und Santer-Poos I. Bild: Luxemburger Wort Archiv/Sibenaler Der langjährige Abgeordnete Ben Fayot, Vater des jetzigen Parteipräsidenten Franz Fayot, übernimmt 1985 das höchste Parteiamt bei den Sozialisten. Er bekleidet diese Position zwölf Jahre lang. Bild: Luxemburger Wort/Guy Wolff Ben Fayots Nachfolger an der LSAP-Spitze wird 1997 der damalige Steinforter Bürgermeister Jean Asselborn. Seit 2004 ist Asselborn Außenminister von Luxemburg und inzwischen der Dienstälteste unter seinen Amtskollegen in der EU. Bild: Luxemburger Wort Archiv Im Oktober 2004 schlägt die Stunde von Alex Bodry: Der damalige Bürgermeister von Düdelingen und frühere Minister (u.a. Landesplanung, "Force Publique") bestimmt als Parteichef zehn Jahre lang den Kurs der Sozialisten. Bild: Luxemburger Wort Archiv/Anouk Antony Der Abgeordnete und Bürgermeister von Diekirch, Claude Haagen, sitzt vier Jahre lang auf dem roten Chefsessel. Bild: Nico Muller Seit 23. Januar 2019 darf sich Franz Fayot, Sohn von Ben Fayot, Parteipräsident der LSAP nennen. Der 46-jährige Fayot ist seit 2013 Mitglied der Chamber und dort unter anderem Präsident des Wirtschaftsausschusses. Bild: Luxemburger Wort/Pierre Matgé





LSAP schaut mit neuer Spitze nach vorn Den Abwärtstrend stoppen, aber wie? Mit dieser Frage befassten sich die Sozialisten ausführlich auf ihrem Landeskongress. Franz Fayot wurde mit 88 Prozent der Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.