Rote Frau für roten Mann

Michèle GANTENBEIN Simone Asselborn-Bintz heißt die Neue im Parlament. Die LSAP-Politikerin wurde am Dienstag vereidigt und übernimmt das Mandat von Roger Negri.

Sechs Monate vor den Parlamentswahlen kommt es in der Chamber bei den Sozialisten zu einem Wechsel. Wie bei den Grünen wird ein Mann durch eine Frau ersetzt. In diesem Fall handelt es sich um Roger Negri.



Und wie Claude Adam tritt auch er nach 14 Jahren von der nationalpolitischen Bühne ab, nachdem er im Januar angekündigt hatte, sein Amt niederzulegen und im Oktober nicht mehr zu kandidieren.



Der 64-jährige Südabgeordnete und Mamer Schöffe wird durch Simone Asselborn-Bintz ersetzt.



Die 51-jährige Erzieherin ist seit 2002 Mitglied der LSAP. Sie wurde 2005 in Sassenheim in den Gemeinderat gewählt. Seit 2011 ist sie Schöffin.



Die Politik wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Ihr Urgroßvater und ihre Mutter waren in Esch/Alzette politisch aktiv. „Das hat Spuren hinterlassen“, so die 51-Jährige am Dienstag in ihrer Antrittsrede.



„Anfangs wollte ich diesen Weg eben nicht einschlagen“, meinte Simone Asselborn. Dass ihr Weg am Ende dann doch in die Politik führte, verdankt sie dem amtierenden Sassenheimer Bürgermeister Georges Engel, der davon überzeugte, für die LSAP bei den Kommunalwahlen zu kandidieren.



Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung möchte Simone Asselborn-Bintz sich als Abgeordnete ganz besonders in den Bereichen Familien-, Sozial- und Kulturpolitik einbringen „und dort die Werte einsetzen, die ich von Zuhause mitbekommen habe“.