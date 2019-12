Romain Schneider: Aussagen von Jean Asselborn waren "unnütz"

Der LSAP-Minister aus dem Norden reagierte am Samstag auf den Wirbel um den Rücktritt seines Parteikollegen Etienne Schneider.

Jörg TSCHÜRTZ

Er ist bald der letzte verbliebene Schneider in der Regierung: Am Samstag nahm der LSAP-Minister für Landwirtschaft und Sozialversicherung, Romain Schneider, bei „RTL Radio“ zu den Diskussionen um den Rückzug seines Parteikollegen und Namensvettern Etienne Schneider Stellung.

Dass Außenminister Jean Asselborn seinem Regierungskollegen Etienne Schneider im Fernsehen ein Ultimatum für die Bekanntgabe seines Rückzugs gestellt habe, bezeichnete Romain Schneider als „unnütz“. Asselborn sei am Donnerstag bei einer Sitzung in der LSAP-Fraktion nicht dabei gewesen, in der Schneider eine Pressekonferenz für kommenden Montag angekündigt hatte. Romain Schneider sagte, er und Arbeitsminister Dan Kersch hätten zuvor von der Partei den Auftrag bekommen, Klartext mit dem rücktrittswilligen Parteischwergewicht zu sprechen.

Generell könne er den „Trubel“ um die Entscheidung von Etienne Schneider nicht verstehen, sagte der 57-jährige Nord-Politiker im Interview. Der Vize-Premierminister habe „nichts verbrochen“ und immer gesagt, dass er nach spätestens zehn Jahren aufhören will. Nun würde er eben schon nach acht Jahren einen Schlussstrich ziehen. Er schätze die Arbeit des Wirtschaftsministers und sein Abgang täte ihm persönlich leid, meinte Romain Schneider: „Es wäre mir lieber, er würde bleiben.“ Die LSAP müsse sich nun neu aufstellen – womöglich mit Franz Fayot als neuem Regierungsmitglied und Francine Closener als neuer Parteipräsidentin.

Über die kolportierten Zukunftspläne von Etienne Schneider – dieser soll vor einem Wechsel zu ArcelorMittal stehen – wollte sich Romain Schneider am Samstag nicht äußern.

Landwirtschaft muss ihren Obolus leisten

Beim Thema Klimaschutz erklärte Romain Schneider, dass auch die Akteure der Landwirtschaft ihren Obolus leisten müssen, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Ihm gehe es aber „auf den Keks“, dass häufig mit dem Finger auf die Bauern gezeigt werde. Die Landwirtschaft wäre nur für „sieben bis acht Prozent“ der CO2-Emissionen in Luxemburg verantwortlich. Schneider erklärte, dass er vor allem beim Ausbau von Biogas-Anlagen sowie bei der Ausbringungstechnik von Gülle Potenzial für klimafreundliche Verbesserungen sehe. Bei der Umsetzung des Energie- und Klimaplans warnte Schneider davor, die „Gesellschaft auseinander zu dividieren und Keile zwischen verschiedene Akteuren zu treiben“.

"MRT-Geräte sollen in den Spitäler bleiben"

Schneider nahm auch zu einem rezenten Urteil des Verwaltungsgerichts Stellung, das dem Einsatz von Magnetresonanztomografen (MRT, frz. IRM) in privaten Arztpraxen den Weg ebnen könnte. Das Monopol der Krankenhäuser wird dadurch infrage gestellt. Schneider zeigte sich jedoch skeptisch in Bezug auf eine mögliche Privatisierung: „Schwere Geräte sollten in den Spitäler bleiben.“ Er plädierte stattdessen dafür, weitere Apparate in „Antennen“ von Krankenhäusern zu installieren. Der Minister nannte Wiltz, Düdelingen und „den Osten“ als mögliche Standorte für neue Scanner. Das Gesundheitsministerium werde im Januar ein Gesetzesprojekt in der Chamber einreichen, das die Standorte der IRM-Geräte im ganzen Land festlege.

Nächstes Jahr werde es auch erste Einblicke in den "Tiers payant" der neuen Generation geben, kündigte Romain Schneider an. In drei Jahren soll die Kostenerstattung für Patient und Arzt bekanntlich direkt in den Praxen und Krankenhäusern stattfinden – der „Papierkrieg“ mit der CNS hätte dann ein Ende. Ab 2020 sei eine phasenweise Umsetzung des neuen "Tiers payant"-Systems vorgesehen.