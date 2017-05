(ml) - Vor rund einem Vierteljahrhundert wurden in Schieren die Überreste einer gallo-römischen Villa entdeckt. Die Ausgrabungen an der archäologischen Fundstelle werden im Prinzip fortgesetzt. Dies teilte Guy Arendt, Staatssekretär im Kulturministerium, am Dienstag den Mitgliedern des zuständigen Parlamentsausschusses mit. Demnächst erfolge eine Neubewertung der finanziellen Mittel, die bereit gestellt werden.



Analysen, die diese Woche durchgeführt wurden, um das Potenzial der archäologischen Funde genau auszuwerten, hätten bestätigt, dass die Ausgrabungen der gallo-römischen Villa für Nordeuropa von großer Bedeutung seien, betonte der Direktor des Centre national de recherche archéologique (CNRA), Foni Lebrun. Die Überreste, die bislang freigelegt wurden, seien gut erhalten. Die Fresken und Friesen würden darauf schließen lassen, dass die Villa im Besitz einer berühmten Persönlichkeit war, die Kontakte mit der Kaiserstadt Trier pflegte.



6.000 archäologische Stätten in Luxemburg



Inzwischen wurden zehn Prozent der archäologischen Stätte in Schieren ausgegraben. Die Arbeiten dürften im September weitergeführt werden und bis Ende kommenden Jahres andauern. Die Überreste befinden sich auf einem staatlichen Grundstück, das entlang der Nationalstraße B7 verläuft. Die Schnellstraße wird an der Stelvle verbreitet.



Bereits bi den ersten Ausgrabungen hatten spezialisierte Restauratoren vom "Centre d'études pour la peinture murale romaine" aus Soissons (Frankreich) Hilfe geleistet. Derzeit sei es noch etwas verfrüht, um sagen zu können, ob der Standort aufgewertet und für den Kulturtourismus eröffnet werde. Luxemburg zählt rund 6.000 archäologische Stätten, wovon 2000 aus der Römerzeit stammen.



Fusion im Anmarsch



Am Rande der Sitzung der Parlamentskommission bestätigte Staatssekretär Guy Arendt dem Sender 100,7, dass die nationale archäologische Forschungseinrichtung (CNRA) mit dem staatlichen Denkmalschutzamt "Service des Sites et Monuments nationaux" in eine "Administration du Patrimoine" zusammengelegt werden soll.



Zurzeit werde ein entsprechender Gesetzentwurf ausgearbeitet, so Guy Arendt. Das Vorhaben, das noch vom Ministerrat gebilligt werden muss, befinde sich erst im Anfangsstadium. Das CNRA, das derzeit an das nationale Geschichts- und Kunstmuseum angegliedert ist, hat seit Längerem den Anspruch erhoben, unabhängig wirken zu können.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.