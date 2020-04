Ritt auf der Rasierklinge

Kein Thema spaltet die Bevölkerung so sehr wie die geplante Öffnung von Schulen und Betreuungseinrichtungen.

Stoisch und mit großem Vertrauen trägt die Bevölkerung alle Maßnahmen, die die Regierung in der Pandemie zum Schutz der Bürger ergriffen hat, mit. Selbst Unternehmer und Freiberufler, deren Existenz bedroht ist, zeigen starke Nerven angesichts dessen, was für sie auf dem Spiel steht.

Das gilt im Übrigen auch für Menschen, die das Gesundheitssystem am Laufen halten, die Regale in den Supermärkten füllen, die Post zustellen, die also ihre Gesundheit zum Wohl der Allgemeinheit riskieren.

Vor anderthalb Wochen wurde die erste Phase des schrittweisen Ausstiegs aus dem Lockdown eingeläutet ...