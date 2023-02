Kaufkraft erhalten, Steuertabelle an die Inflation anpassen - die Gewerkschaften traten am Dienstag mit klaren Forderungen an die Regierung heran.

Bilaterale Gespräche

Richtung Tripartite: Regierung trifft auf Gewerkschaften und Patronat

(FJ/mig) – Gewerkschaften, Patronat und Regierung trafen sich am Dienstag zu bilateralen Gesprächen im Hinblick auf die Tripartite auf Schloss Senningen. Vor allem die Gewerkschaftsvertreter hatten darauf gedrängt, vor den Verhandlungen am Freitag mit der Regierung ins Gespräch zu treten, um für ihre Forderung, die Steuertabelle an die Inflation anzupassen, zu plädieren. Vor einer Woche hatten OGBL, CGFP und LCGB in einer gemeinsamen Pressemitteilung damit argumentiert, in Zeiten hoher Inflation sei eine Anpassung der Steuertabelle unerlässlich, „um die Kaufkraft der Arbeitnehmer und Rentner zu erhalten“.

Bei den bilateralen Gesprächen am Dienstag haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter getrennt voneinander ihre Sicht der aktuellen Situation und ihre Vorstellung dargelegt, wie es nach dem 31. Dezember 2023 weitergehen soll, wenn die Maßnahmen auslaufen.

Regierung, Gewerkschaften und Patronat treffen am Dienstag auf Schloss Senningen aufeinander, um im Rahmen bilateraler Gespräche die Tripartite vom Freitag vorzubereiten.

Regierung, Gewerkschaften und Patronat treffen am Dienstag auf Schloss Senningen aufeinander, um im Rahmen bilateraler Gespräche die Tripartite vom Freitag vorzubereiten.

Beide Seiten betonten auf Nachfrage, dass die Gas- und Strompreisbremse die richtige Entscheidung gewesen sei, um die Inflation zu senken. „Aber die Krise ist noch nicht vorbei und die Inflation weiter hoch, auch für die Betriebe", sagte UEL-Präsident Michel Reckinger nach dem bilateralen Treffen auf LW-Nachfrage. Die versprochenen staatlichen Hilfen seien besonders bei den kleinen und mittleren Betrieben nicht in dem Maße angekommen, wie sie versprochen worden seien. Die Betriebe litten unter der Steigerung der Erzeuger- und Energiepreise. Hinzu kämen zwei Index-Tranchen (Februar und April 2023) sowie die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Januar 2023. „Das ist für die Betriebe schwer zu tragen. Deshalb müssen wir schauen, wie es 2024 weitergeht, wenn die Maßnahmen auslaufen", so Reckinger.

Das ist für die Betriebe schwer zu tragen. Deshalb müssen wir schauen, wie es 2024 weitergeht, wenn die Maßnahmen auslaufen. UEL-Präsident Michel Reckinger

Die Prioritäten der Gewerkschaften sind andere. „Wir haben der Regierung noch einmal mit Nachdruck klar gemacht, dass die Kaufkraft erhalten und die Existenzen abgesichert werden müssen. Aus diesem Grund bestehen wir auf eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation, weil bei jeder Index-Tranche, die erfällt, netto immer weniger übrig bleibt“, so LCGB-Präsident Patrick Dury am Dienstag nach dem Treffen mit der Regierung. Am Mittwoch kommt das Kabinett zusammen und am Freitag wird die Regierung den Sozialpartnern ihre Vorschläge unterbreiten.

CGFP, LCGB und OGBL wollen mit Premier Bettel reden Die drei großen Gewerkschaften haben Steuerforderungen und wollen noch vor der Tripartite eine Unterredung mit dem Premierminister.

Worum es bei der Tripartite am Freitag gehen wird

Im Zuge der anstehenden Tripartite soll zwischen den Hauptakteuren diskutiert werden, wie die inflationssenkenden Maßnahmen aus vergangenen Tripartiten, unter anderem der Gaspreisdeckel, das Einfrieren des Strompreises, der Heizölrabatt und die Senkung der Mehrwertsteuer, auslaufen sollen. Zweiter Knackpunkt der Verhandlungen wird die Kompensierung der dritten Index-Tranche sein, die voraussichtlich 2023 fällig wird. Laut dem Abkommen soll der Staat die Tranche kompensieren, diese endet allerdings im Prinzip am 31. Dezember 2023. Nun geht es darum, zu bestimmen, wie es danach weitergehen soll.

Ankunft in Senningen: Die Regierung stellt sich hinsichtlich der bilateralen Gespräche darauf ein, mit den Gewerkschaften auf die zentrale Steuerfrage einzugehen.

Ankunft in Senningen: Die Regierung stellt sich hinsichtlich der bilateralen Gespräche darauf ein, mit den Gewerkschaften auf die zentrale Steuerfrage einzugehen.

Vor allem die Steuerfrage könnte sich nach der Indexdiskussion bei der Tripartite im März 2022 als maßgebliches Hauptthema durchsetzen. Während die Gewerkschaften auf eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation pochen, stellt sich vor allem eine der Regierungsparteien gegen die Forderung quer: die DP. Finanzministerin Yuriko Backes (DP) hatte noch vor einer Woche in den Medien eine solche Maßnahme als „verantwortungslos“ bezeichnet. Die Maßnahme koste über eine Milliarde Euro und stelle eine Belastung für künftige Staatshaushalte dar.

Romain Wolff (CGFP), Patrick Dury (LCGB) und Nora Back (OGBL) nach den bilateralen Gesprächen am Dienstag auf Schloss Senningen.





