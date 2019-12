Budgetberichterstatter Yves Cruchten stellt die Alltagsprobleme der Menschen in den Mittelpunkt seiner Haushaltsrede.

Richtiger Ansatz

Marc HOSCHEID

Fast hatte man beim zweiten Teil seiner Budgetrede den Eindruck, dass es sich bei Yves Cruchten um einen Oppositionspolitiker handelt. Unzweifelhaft zu erkennen war auf jeden Fall, dass es sich bei ihm um einen Vertreter des linken Parteiflügels der LSAP handelt. In einer Zeit, in der teils sehr abstrakte Debatten über Digitalisierung und Klimaschutz dominieren, war es die richtige Entscheidung, die Alltagsprobleme der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken.



Den mahnenden Worten muss die Regierung Taten folgen lassen. Mit der angekündigten Steuerreform verfügt sie auch über ein Instrument, bestehende Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Die ungleiche Besteuerung von Arbeit und Kapital sowie die Baulandspekulationen stehen dabei ganz oben auf der To-do-Liste. Zwei Punkte, mit denen sich die DP eher schwertun dürfte. Von den Grünen ist zwar nicht unbedingt mit Widerstand, aber auch nicht mit besonderem Enthusiasmus zu rechnen, traten sie doch zuletzt hauptsächlich für soziale Maßnahmen als Kompensation für Klimamaßnahmen ein. Es liegt also an den Sozialisten, sich für eine soziale Politik einzusetzen. Dürfte doch nicht so schwer sein, oder?