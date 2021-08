Um 16.45 Uhr hob der A400M vom Flughafen Melsbroek in Belgien ab. Ob sich auch Luxemburger unter der Crew befinden, ist nicht bekannt.

Rettungsaktion in Afghanistan

Luxemburger Militärflieger auf dem Weg nach Pakistan

(jwi) - Am Mittwoch hob das Militärflugzeug A400M der luxemburgischen Armee um 16.45 Uhr vom Flughafen Melsbroek in Belgien ab und sei auf dem Weg nach Islamabad in Pakistan. Das berichtet das Verteidigungsministerium am Mittwochabend.

Evakuierung aus Kabul hat begonnen, Landeverbot aufgehoben Auf dem Airport der afghanischen Hauptstadt blockierten Menschen die Landebahn; die Rettungsflugzeuge drehten bis 23 Uhr Warteschleifen.

Das Flugzeug ist Teil einer belgischen Einheit, die für die Evakuierung von Staatsangehörigen und Angehörigen aus Afghanistan zuständig ist. Der Airbus werde laut dem Ministerium den Transport von Islamabad nach Europa übernehmen, da die Mannschaften die benötigten Zertifikate für eine direkte Landung in Kabul nicht besitzen würden.

Die gesamte Einheit besteht aus vier Flugzeugen, dem A400M, zwei C130 und einer Falcon7X sowie etwa 100 Mitarbeitern. Das Einsatzteam wird vom Flughafen Kabul aus mit der belgischen Botschaft in Islamabad sowie mit den Flughafenbehörden eng zusammenarbeiten.

Auch die deutsche Bundeswehr ist derzeit in Kabul im Einsatz und konnte die ersten Menschen aus der von der Terrortruppe übernommenen Stadt retten:

Diese Operation sei Teil der europäischen Rückführungsbemühungen und werde vom European Air Transport Command (EATC) koordiniert. Zudem seien auch Passagiere an Bord willkommen, heißt es weiter aus dem Ministerium.

