Renouveau, Teil II

Es ist ein Déjà-vu für die CSV-Delegierten: Wahlniederlage verdauen, Parteipräsident verabschieden, Nachfolger bestimmen und gute Vorsätze für das Renouveau fassen. Das war schon 2014 nicht anders.

Jahrzehntelang steht der Buchstabe P bei der CSV für Premierminister und den einem Abonnement gleichen Anspruch auf die Regierungsführung. 2018 dann soll P bei den Christlich-Sozialen für Plan stehen, die Rückkehr in die Regierung aufzeichnen und P wieder mit Premierminister assoziieren. Dieser Plan geht am 14. Oktober nicht auf – was auch damit zu tun hat, dass ein anderes P in einer Schublade abgelegt wurde: P wie Perspektiven.

„Perspektiven für eine moderne und lebendige Volkspartei – Reformpisten für die CSV“: Das ist das 30-seitige Ergebnis der Hausaufgabe, die der Parteitag 2014 an Marc Glesener und Marc Thewes, zwei ausgewiesene Parteikenner, deren Karrieren eng mit der CSV verbunden sind, stellt und das das Duo ein Jahr später vorlegt ...