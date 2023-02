Verschiedene Studien verzeichnen einen massiven Rückgang: Nur noch 48 Prozent der Luxemburger bezeichnen sich als religiös.

Statec-Bericht

Religiöse Praktiken in Luxemburg gehen zurück

Tom RÜDELL

Die Zahl der Personen in Luxemburg, die von sich selbst sagen, im traditionellen Sinne religiös zu sein, nimmt signifikant ab. Das betrifft vor allem die Katholiken. Gleichzeitig nimmt der Anteil an Atheisten und „Religionslosen“ sowie an Anhängern von alternativen Glaubensrichtungen zu. Diese Erkenntnisse aus verschiedenen Studien veröffentlichte der Statec in der aktuellen Ausgabe seiner Publikation „Regards“ am Donnerstag.

Demnach sei der Anteil derer, die sich als traditionell religiös bezeichnen, zwischen 2008 und 2021 von 75 Prozent auf 48 Prozent gesunken. Mehr als 40 Prozent glaubten aber dennoch an eine „höhere Macht“ und 15 Prozent an Gott. Mehr als 20 Prozent bezeichneten sich aktuell als Atheisten.

60 Prozent gehen nie hin

Weniger als die Hälfte der Befragten (48 Prozent) gab an, einer Religionsgemeinschaft anzugehören. Hier stellt die römisch-katholische Konfession die stärkste Gruppe mit 85 Prozent, insgesamt 92 Prozent bezeichnen sich als Christen. Muslimischen Glaubens sind 2,7 Prozent. Interessant: Von denjenigen, die einer Religionsgemeinschaft angehören, bezeichnen sich nur 63 Prozent tatsächlich als religiös.

Insgesamt gaben fast 59 Prozent an, niemals ein Gotteshaus zu besuchen, knapp 10 Prozent gehen seltener als einmal im Jahr. Etwa 15 Prozent besuchen Gottesdienste „an bestimmten Feiertagen“. Nur rund fünf Prozent gehen einmal wöchentlich oder öfter.

