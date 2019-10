Bis Donnerstag besucht das belgische Königspaar Luxemburg im Rahmen einer Staatsvisite.

Regnerischer Auftakt eines Staatsbesuchs

(TJ/SC) - Wie geplant, sind der belgische König Philippe und Königin Mathilde am Dienstagmorgen in Luxemburg eingetroffen. Sie hatten sich für die Reise von Brüssel nach Luxemburg für den Zug als Transportmittel entschieden.

König Philippe und Königin Mathilde waren bereits 2013 nach Luxemburg gekommen - allerdings nur für einen offiziellen Besuch. Ein Staatsbesuch in einem spezifischen Land findet in der Regel nur einmal pro Regentschaft statt.



Auf der offiziellen Twitterseite des belgischen Hofes wurde die Abfahrt am Brüsseler Bahnhof festgehalten.

So fand die erste Begegnung denn auch am Bahnhof von Luxemburg statt. Das Königspaar wurde von Großherzog Henri - dem Cousin des belgischen Monarchen - persönlich willkommen geheißen.

Großherzogin Maria Teresa kann an dem dreitägigen Staatsbesuch des belgischen Königspaares nicht teilnehmen, da sie erst kürzlich am Knie operiert wurde und sich derzeit noch schonen muss.

Ankunft am Palais

Vor der Ankunft der royalen Gäste wurde vor dem großherzoglichen Palais standesgemäß der rote Teppich ausgerollt. Erste Zuschauer saßen, trotz Regen, bereits Stunden vor der Ankunft des Königspaares und des Großherzogs an den Absperrungen am Krautmaart, um die besten Plätze zu ergattern.

Vom Bahnhof aus wurden die Gäste zum großherzoglichen Palast gebracht, wo kurz nach 11 Uhr die offizielle Begrüßung der Staatsgäste mit militärischen Ehren über die Bühne ging.

Kurz bevor der hohe Besuch in abgedunkelten Karossen vor dem Palast eintraf, drängten sich auch in den Zuschauerrängen immer mehr Schaulustige.

Unter den Zuschauern waren Leute aus aller Welt: Briten, die eigens für den Staatsbesuch angereist sind, Brasilianer, Polen, Dänen, Italiener - und natürlich auch Luxemburger und Belgier.

Rund 50 Zuschauer reihten sich entlang der Absperrungen. Sie wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, den hohen Besuch mit eigenen Augen zu sehen und vielleicht sogar die ein oder andere Hand zu schütteln.



Unter ihnen waren einige regenfeste Monarchie-Enthusiasten, die eigens für den Staatsbesuch des belgischen Königspaares angereist waren. Ein älterer Herr erklärte dem Luxemburger Wort, dass er "auf so vielen Staatsvisiten wie möglich" dabei zu sein versucht. Er ist extra aus Paris angereist, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen.

Die achtjährige Marie hatte die Ehre, Königin Mathilde einen Blumenstrauß zu überreichen. Danach ertönte am hauptstädtischen Krautmarkt die luxemburgische und die belgische Nationalhymne. In der Distanz hörte man 21 Kanonenschüsse zum Empfang des königlichen Besuches.



Nachdem sich König Philippe und Königin Mathilde zusammen mit Großherzog Henri ins Trockene des Palastes zurückgezogen hatten, waren die Schaulustigen am Krautmarkt immer noch ganz angetan von den Gästen aus Belgien.

Im Inneren des Palastes wurden gegen 12 Uhr vor einem Porträt von Katherina der Großen die ersten offiziellen Fotos der Visite aufgenommen, bevor Gäste und Gastgeber sich gegenseitig Präsente überreichten.

um weitere Bilder zu sehen. Das königliche Paar und der Großherzog posierten vor einem Porträt von Katharina der Großen. Foto: Guy Jallay Das königliche Paar und der Großherzog posierten vor einem Porträt von Katharina der Großen. Foto: Guy Jallay Das königliche Paar und der Großherzog posierten vor einem Porträt von Katharina der Großen. Foto: Guy Jallay

Am nationalen Denkmal der Solidarität

Viel Zeit im trockenen blieb jedoch nicht - schon um 12.30 Uhr brachen die belgische und luxemburgische Delegation zum Momument national de la Solidarité luxembourgeoise auf, um dort an der "ewigen Flamme" einen Blumenkranz abzulegen.



Das Königspaar und der Großherzog wurden zu dem Anlass von Premierminister Xavier Bettel und Verteidigungsminister François Bausch begleitet. Auch der Chef des Generalstabs der luxemburgischen Streitkräfte, Alain Duschène, war vor Ort.

Gestern wie heute: Belgiens Könige zu Besuch in Luxemburg Luxemburg erwartet hohen Besuch: König Philippe und Königin Mathilde von Belgien werden vom 15. bis zum 17. Oktober im Zuge eines offiziellen Staatsbesuches in Luxemburg sein.

In Gedenken an die Toten des Zweiten Weltkrieges und zur Erinnerung an die Widerständler gegen die nationalsozialistische Besatzung wurde eine Schweigeminute eingehalten.



Sehen Sie hier die Aufnahmen vom Monument National de la Solidarité auf dem Kanonenhügel:

Gegen 13 Uhr war das Königspaar von Großherzog Henri zu einem privaten Essen im Palais eingeladen, bei dem auch das erbgroßherzogliche Paar zugegen war.



Staatskarosse mit Startschwierigkeiten Es fehlte nicht viel und das belgische Königspaar hätte am Dienstagmorgen auf einen Ersatzwagen zurückgreifen müssen.

Zeitgleich lud Vize-Präsident François Bausch die belgische Delegation, zusammen mit den Ministern Pierre Gramegna, Dan Kersch, Corinne Cahen und Paulette Lenert, zu einem privaten Essen ein.



Nach einem ausgedehnten Essen im großherzoglichen Palais ging es für König Philippe und Königin Mathilde mit dem Empfang von Chamberpräsident Fernand Etgen, Premierminister Xavier Bettel und Außenminister Jean Asselborn weiter.