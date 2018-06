Das Pressebriefing am Freitag war kurz: Details zum Vorschlag und zum Gehälterabkommen, das auch abgesegnet wurde, gab es nicht. Claude Turmes wird am 20. Juni vereidigt.

Regierungsrat: Vorschlag zur Lösung des Pflegekonflikts

Annette WELSCH Das Pressebriefing am Freitag war kurz: Details zum Vorschlag und zum Gehälterabkommen, das auch abgesegnet wurde, gab es nicht. Claude Turmes wird am 20. Juni vereidigt.

Premierminister Xavier Bettel vertröstete die Presse am Freitag: Zum Gehälterabkommen im öffentlichen Dienst fand zeitgleich eine Pressekonferenz vom zuständigen Minister Dan Kersch gemeinsam mit der CGFP statt und solange der Vorschlag zur Lösung des Konflikts in den Pflegeheimen nicht mit den Sozialpartnern diskutiert sei, könne er keine Details preisgeben. Am Samstag treffe er zunächst um zehn Uhr den OGBL und danach um elf Uhr den Dachverband der Pflegedienstleister COPAS.



"Wir wollen dem Konflikt so schnell wie möglich ein Ende bereiten. Ich hoffe, dass der Streik wenn nicht heute, dann spätestens morgen Vergangenheit ist. schließlich sind die Leidtragenden pflegebedürftige Leute", war alles, was er dazu sagte. Finanzminister Pierre Gramegna bestätigte, dass er in enger Zusammenarbeit mit Sozialminister Romain Schneider gerechnet hätte. Man kann also davon ausgehen, dass die Regierung weitere Garantien für die Personalkosten auf den Tisch legen wird.



Schiefergruben, Medizinausbildung und Besteuerungsgesetze

Weitere Themen des Regierungsrats waren die Konvention mit der Universität Luxemburg zur Basisausbildung in Medizin, die in diesem Jahr starten soll und gut 26 Millionen Euro kosten wird. Für etwas über sieben Millionen Euro werden die Schiefergruben in Rambrouch zu einer Tourismusattraktion ausgebaut. Bauherr ist "Site et Monument". Gramegna stellte dann noch zwei Gesetzesprojekte vor, die zum Ziel haben, die Steuerlandschaft zu modernisieren und mit der OECD und ihrem Projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in Einklang zu bringen.



Das BEPS-Projekt, dem sich alle Staaten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und der G20 sowie Entwicklungs- und Schwellenländer angeschlossen haben, wurde mit dem Ziel initiiert, gegen den schädlichen Steuerwettbewerb der Staaten und aggressive Steuerplanungen international tätiger Konzerne vorzugehen. BEPS steht für Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung.



Bettel teilte auch noch mit, dass der neue Staatssekretär im Nachhaltigkeitsministerium, Claude Turmes (Déi Gréng) am 20. Juni um neun Uhr morgens vom Großherzog vereidigt wird.