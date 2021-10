Bei der Interpellation im Parlament scheitert die Opposition wieder mit ihrer Forderung eines objektiven Berichts.

Politik 3 Min.

Krisenmanagement bei den Überschwemmungen

Regierungsparteien lehnen externe Prüfung ab

Dass bei der Bewältigung der Unwetter und Überschwemmungskatastrophe vom 15. Juli nicht alles optimal lief, bestreitet im Prinzip keiner. Vor allem die Kommunikation und das Alarmsystem geben Anlass zu Kritik. Ein Bericht dazu, der von verschiedenen Akteuren, wie CGDIS, dem Hohen Kommissar für nationale Sicherheit, Armee und Verwaltungen erstellt wurde, formuliert denn auch in sechs Punkten Empfehlungen.

Das reicht der Opposition aber nicht. Bei einer Interpellation zum Krisenmanagement, die Gilles Roth beantragt hatte, verlangten die Oppositionsparteien in einer Motion unter anderem, dass ein externer Bericht erstellt wird. „Die Vorstellung der Regierung geht in die richtige Richtung, sie umfasst aber nicht alles“, sagte Roth zur Begründung. Die Regierungsparteien lehnten sie allerdings ab und legten eine Gegenmotion vor.

Roths Intervention umfasste fünf Punkte. Er nahm zunächst das Alarm- und Frühwarnsystem auseinander und fragte, warum der GouvAlert nicht funktionierte und warum keine Sirenen. „Was macht die Regierung, um die Meteodienste zu verbessern, wie möchte sie die Warnungen der Bevölkerung und der Gemeindeautoritäten verbessern?“, wollte er wissen.

Offene Fragen zur Verantwortung

Er warf auch die Frage auf, wie die Zusammenarbeit zwischen dem CGDIS und den Gemeinden künftig funktionieren soll. „Viele Bürgermeister wussten nicht mehr, welche Verantwortung sie haben und welche der CGDIS.“ Geklärt haben möchte Roth auch, wie die Zusammenarbeit zwischen den Freiwilligen und den Professionellen aussehen soll. „Wie gestaltet sich die Weisungsgewalt und wer trägt die Verantwortung?“

Viele Bürgermeister wussten nicht mehr, welche Verantwortung sie haben und welche der CGDIS. Gilles Roth

Der CSV-Sprecher wollte zudem wissen, wie es um die Entschädigungen steht. Denn viele Bürger wüssten nicht, dass in Überschwemmungsgebieten die Leistungen der Versicherungen auf 20.000 Euro gedeckelt sind.

Biancalana: „Kein Fehlverhalten“

Dan Biancalana (LSAP) befand dagegen, dass die Katastrophe mit viel Einsatz und Ressourcen bewältigt wurde und kein Fehlverhalten festzustellen war. Jeder einzelne Akteur müsse nun analysieren, was gut und nicht so gut lief. „Die größte Herausforderung ist die Kommunikation intern und extern, sie muss anders angepackt werden.“

Premierminister Xavier Bettel (DP) meinte dagegen zur Forderung eines externen Berichts: „Es sind nicht die ersten Naturkatastrophen und nicht die letzten. Wir müssen uns besser vorbereiten, deswegen wurde das Krisenmanagement in einem gemeinsamen Bericht selbstkritisch aufgearbeitet. Ich traue diesen Leuten und ihre Empfehlungen sollen ernst genommen werden.“

Bettel gab aber zu, dass die Kommunikation mit den Gemeinden und Bürgern verbesserungswürdig sei. „Wir hinterfragen auch GouvAlert. Es haben ihn nicht genug Leute heruntergeladen, es gab aber auch menschliches und technisches Versagen.“

Die direkte Kommunikation verbessern

Für Innenministern Taina Bofferding (LSAP) ist es die Aufgabe des CGDIS, Leuten in akuter Not so schnell wie möglich zu helfen. „Die Bevölkerung schützen, Verletzen helfen und Schaden verhindern, war die Aufgabe. Das hat funktioniert. Es haben ganz viele Evakuierungen stattgefunden.“

Zur Verantwortung erklärte sie: „Spätestens wenn der Krisenplan ausgerufen wird, ist der CGDIS nur noch im Einsatz des Staates und kann nicht mehr von den Gemeinden vereinnahmt werden.“ Nun müsse noch geklärt werden, wann und wie die lokalen Autoritäten kontaktiert werden und man müsse die direkte Kommunikation verbessern.

Auch die Alarmierung der Bevölkerung müsse optimiert werden, die Regierung habe angefangen, daran zu arbeiten. Bofferding schwebt hier ein System das, nicht mehr auf indirekte Kanäle wie die Medien oder Internet setzt. „Wir müssen breiter informieren.“

Aus den Erfahrungen mit GouvAlert wisse man, dass man in Richtung SMS und Cell Broadcast gehen müsse, weil auch Besucher und Grenzgänger erreicht werden müssen. „Das Lastenheft ist ausgearbeitet, wir drücken aufs Gas, damit im Lauf des nächsten Jahres ein System steht.“

