Regierungskommunikation: "Verschiedene Minister reden zu langsam"

Pedro Castilho, Trainer für öffentliche Auftritte, analysiert Gestik und Ausdrucksweise der regierenden Politiker in den Pressekonferenzen seit dem Anfang der Pandemie.

Pedro Castilho, die Luxemburger Regierung hält seit der Ausrufung des Notstands immer wieder Pressekonferenzen. Was ist Ihnen als Kommunikationsexperte am meisten aufgefallen, beziehungsweise was hat Sie am meisten überrascht?

Am Anfang hat man einen gewissen Überraschungseffekt feststellen können, der sich aus der Schnelligkeit, mit der die Regierung auf die Krise reagieren musste, erklären lässt ...