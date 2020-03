Regierung will bestimmte Grenzpendler in Hotels unterbringen

81 Infektionen mit dem Corona-Virus sind in Luxemburg bestätigt. Nun wollen die Behörden weitere Maßnahmen ergreifen. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.

Deutschland führt seit Montagmorgen Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und anderen Nachbarländern durch. In Luxemburg sind ebenfalls drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in Kraft. Alle Infos kurz und übersichtlich im Ticker.