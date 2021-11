Noch vor Weihnachten könnten zwei neue Gesichter in die Regierung einziehen.

Medienbericht

Regierung vor Umgestaltung?

Teddy JAANS

Am Montag wird sich der Ministerrat zu Beratungen versammeln. Wenn auch in erster Linie über die Entwicklung und die weiteren Schritte in Sachen Corona im Rahmen der Welle beraten werden dürfte, so könnte auch ein eventueller Umbau der Regierung zum Thema werden.

Claude Haagen Foto: Anouk Antony

Wie RTL am Montag meldet, sollen die beiden Minister Dan Kersch und Romain Schneider (LSAP) noch vor den Weihnachtsferien ihre Mandate niederlegen. Beide hatten bereits angekündigt, bei den nächsten Parlamentswahlen nicht mehr anzutreten, nun könnte der Wechsel deutlich schneller über die Bühne gehen.

Dan Kersch bekleidet aktuell den Posten eines Vize-Premiers, er ist zudem Arbeits- und Sportminister. Als Nachfolger wird Georges Engel gehandelt. Landwirtschafts- und Sozialminister Romain Schneider könnte durch Claude Haagen ersetzt werden. Ob die Ressorts ebenfalls neu verteilt werden, ist nicht bekannt.

Briefing am Montagnachmittag

Georges Engel Foto: Gerry Huberty

Am Nachmittag tritt Premierminister Xavier Bettel (DP) gemeinsam mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) vor die Kameras. Zwar dürfte es bei der Pressekonferenz vorrangig um die weitere Vorgehensweise in puncto Covid-19 gehen. Man darf jedoch davon ausgehen, dass die potenzielle Umgestaltung der Regierung dort ebenfalls thematisiert wird. Die Pressekonferenz können Sie wie gewohnt im Corona-Ticker per Livestream und zeitnah zusammengefasst verfolgen.

