Flugreisende nach Luxemburg müssen weiterhin bei Antritt ihrer Reise einen negativen Testbescheid vorweisen.

Regierung verlängert Bestimmungen für Flugreisen

Teddy JAANS Flugreisende nach Luxemburg müssen weiterhin bei Antritt ihrer Reise einen negativen Testbescheid vorweisen.

Die aktuelle Bestimmung, dass Flugreisende über sechs Jahren, die per Flugzeug nach Luxemburg reisen, noch vor Abflug einen negativen Test vorweisen müssen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, wird bis zum 30. Juni verlängert. Dies hat die Regierung am Freitagmorgen wissen lassen.

Flughafen Luxemburg: Corona-Tests bestimmen Urlaubsplanung Am Airport in Findel erzählen die Reiserückkehrer von ihren Erfahrungen in Corona-Zeiten.

Das Resultat eines PCR-Tests muss entweder digital oder auf Papier vorgewiesen werden, die Schnelltests gelten auch, sie müssen aber von einem medizinischen Labor oder einer beglaubigten Instanz gemacht worden sein.

Zudem müssen die Bescheinigungen in einer der drei luxemburgischen Verwaltungssprachen (Luxemburgisch, Deutsch oder Französisch) oder aber auf Englisch, Spanisch, Italienisch oder Portugiesisch verfasst sein.

Zu diesen Ländern haben Geimpfte freien Zugang Menschen, die bereits vollständig geimpft sind, können bereits in 20 Ländern ohne teuren PCR-Test und lange Quarantäne einreisen.

Wer aus Indien nach Luxemburg einreist, muss sich in Luxemburg einem Test unterziehen, egal, wie lange er in dem Land war. Die Tests werden zu diesem Zweck gratis am Flughafen angeboten. Indien-Reisende, die den Test verweigern, müssen bis zu 14 Tage in Quarantäne. Auf der offiziellen Webseite der Regierung zum Einreisen ins Großherzogtum in Corona-Zeiten kann man weitere Details einsehen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.