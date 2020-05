Aus dem geplanten allgemeinen Pandemiegesetz wird ein Covid-19-Gesetz. Am Mittwoch diskutierte die Regierung mit dem Parlament über den Inhalt.

Regierung und Parlament beraten über Covid-19-Gesetz

Die Regierung hat dem Parlament am Mittwoch einen ersten Vor-Vor-Entwurf eines Covid-19-Gesetzes vorgelegt, dessen Inhalt ein erstes Mal diskutiert und in den kommenden Tagen noch überarbeitet wird.

Die Regierung hat dem Parlament am Mittwoch einen ersten Vor-Vor-Entwurf eines Covid-19-Gesetzes vorgelegt, dessen Inhalt ein erstes Mal diskutiert und in den kommenden Tagen noch überarbeitet wird. CSV-Fraktionschefin Martine Hansen begrüßte, dass das Parlament in die Ausarbeitung eingebunden wird. Am Freitag kommt die Regierung erneut mit dem Parlament zusammen. Bis dahin sollen bereits Anpassungen vorgenommen werden.

Die Zeit drängt

Am 24. Juni läuft der Ausnahmezustand aus. Bis dahin muss das Gesetz durch das Parlament sein. "Wir sind uns einig, dass der Ausnahmezustand so schnell wie möglich beendet werden muss", sagte die grüne Fraktionschefin Josée Lorsché auf Nachfrage des "Luxemburger Wort". Jetzt müsse schnell gehandelt werden, "damit die Maßnahmen, die wir zum Schutz der Gesundheit weiterhin brauchen, eine legale Basis haben", so Lorsché.

Das Covid-19-Gesetz wird ein zeitlich befristetes Gesetz sein, das der Regierung weitgehende Befugnisse einräumt. "Uns ist wichtig, dass die Dauer des Gesetzes möglichst kurz ist, damit die Regierung nicht zu lange im Alleingang die Rechte der Bürger einschränken kann", sagte Martine Hansen. "Die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein und wir fordern, dass das Parlament bei der Ausarbeitung der Verordnungen des Gesetzes eingebunden wird", so Hansen. Wie eine solche Einbindung des Parlaments konkret aussehen kann, darüber müsse noch diskutiert werden, so Hansen.

Josée Lorsché betonte noch, es sei wichtig, dass das Parlament über alle notwendigen Informationen verfüge, um über das Ende der Krise und somit das Ende des Gesetzes entscheiden zu können.

Die CSV fordert auch, dass die Berufsverbände und die Gewerkschaften bei der Ausgestaltung des Gesetzes mitreden können. Das ist aber nicht der Fall. Sie werden ihr Gutachten erst dazu abgeben können, wenn der endgültige Entwurf vorliegt, so Hansen.

Heikel an der Sache ist: Aufgrund welcher Kriterien entscheidet wer, dass die Krise vorbei und das Gesetz überflüssig ist? Dies sei der wichtigste zu klärende Punkt, sagte Josée Lorsché. An diese Frage gekoppelt ist dann auch die Frage, wie viel Entscheidungsgewalt das Parlament hat.

Sven Clement (Piraten) ist die Kontrolle durch das Parlament ein wichtiges Anliegen. Diese Kontrolle könnte verschiedene Formen annehmen. "Man könnte sich vorstellen, dass das Gesetz alle zwei oder drei Monate vom Parlament bestätigt werden muss", so Clement. Nachbesserungsbedarf sieht er beim Datenschutz und beim Schutz der Persönlichkeitsrechte.

Mit der Schaffung des Covid-19-Gesetzes sollen überdies zwei alte Gesetze (aus dem Jahr 1885 und aus dem Jahr 1866) abgeschafft werden. Das älteste erlaubt dem Gesundheitsminister, im Falle einer Pandemie Ausgangssperren zu verhängen. Auf dieses Gesetz hatte sich Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) im März basiert. Das andere Gesetz besagt, dass die Polizei Kontrollbesuche bei den Bürgern zu Hause machen und Zuwiderhandlungen ahnden darf.

Für die ADR ist wichtig, "dass der Ausnahmezustand am 24. Juni endet, die politische Entscheidungsgewalt ab diesem Zeitpunkt wieder beim Parlament liegen und die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt sein wird", so der Abgeordnete Gast Gibéryen. Gibéryen begrüßte den Umstand, "dass die Regierung in einem sehr frühen Stadium den Austausch mit dem Parlament gesucht hat".

