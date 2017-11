(mig) - Die Regierung möchte die Luxemburger Sprache und Kultur fördern. Den "20-Jahres-Plan" mit 40 Maßnahmen hatte sie bereits im März dieses Jahres vorgestellt. Diese Woche nun hat das Kabinett den Entwurf gebilligt, mit dem die Förderung des Luxemburgischen gesetzlich verankert werden soll.

"Interministerielle Comité"



Das Gesetz soll für eine koordinierte Förderungspolitik in allen Bereichen sorgen, in denen die Luxemburger Sprache eine Rolle spielt (z.B. Bildung, Gesundheit, Kultur, Immigration, öffentlicher Dienst). Und weil es kaum einen Bereich gibt, in dem die Sprache keine Rolle spielt, wird ein interministerielles Komitee mit Vertretern aus sämtlichen Ministerien gegründet.



"Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch"



Das Komitee unterstützt den "Kommissär fir d'Lëtzebuerger Sprooch", dessen Aufgabe darin besteht, die Umsetzung des 20-Jahres-Plans zu koordinieren und eine nationale Plattform zu gründen, wo alle wichtigen Informationen zentralisiert werden.

Bildungsminister Claude Meisch und Kulturstaatssekretär Guy Arendt zufolge ist das Interesse am Erlernen der Luxemburger Sprache bei Nicht-Luxemburgern sehr groß. So groß, dass es an Kursen und vor allem an Kursleitern fehlt. Der Kommissar hat als Aufgabe für ein ausreichendes Angebot an Luxemburgisch-Kursen zu sorgen.

"Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch"



Kernpunkt der Strategie ist die Schaffung eines "Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch", das mit einem Direktor und zwei administrativen Mitarbeitern besetzt wird. Zählt man den Regierungskommissar dazu, werden im Rahmen des Gesetzes vier Posten geschaffen.

Das Zentrum hat vielfältige Aufgaben, darunter die Umsetzung der Sprachpolitik, und gilt als allgemeines Informationsorgan im Zusammenhang mit der Luxemburger Sprache. Es ist für die Veröffentlichung der Rechtschreib- und Grammatikregeln verantwortlich, schafft Hilfsmittel aus, wie z.B. das Online-Lexikon LOD. Die Arbeit am Online-Lexikon ist Guy Arendt zufolge in den letzten Zügen und soll demnächst abschließen. Das LOD-Team werde in das Zentrum integriert.

Eine andere Aufgabe des Zentrums ist das Organisieren von Ausstellungen und Konferenzen sowie eines jährlichen "nationalen Tages der Luxemburger Sprache und Kultur".



Damit das Sprachförderprojekt seine Früchte trägt, ist eine enge Vernetzung zwischen Kommissar und Komitee und sämtlichen gesellschaftlichen Partnern Pflicht, ganz besonders jedoch mit den kulturellen Einrichtungen.



"Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch"



Und dann gibt es noch den "Conseil fir d'Lëtzebuerger Sprooch" (seit 1998), ein elfköpfiges beratendes Organ, das zu Gutachten über die Rechtschreibung und Grammatik, aber auch zu Gesetzentwürfen im Zusammenhang mit der Luxemburger Sprache herangezogen wird.



Der Gesetzentwurf ist vorschriftsmäßig in französischer Sprache verfasst. Das "Exposé des motifs" allerdings wurde auf Luxemburgisch verfasst.

Bürgerforen im Frühjahr 2018

Die Regierung möchte die Zivilbevölkerung in eine breite öffentliche Debatte über die Luxemburger Sprache einbinden, zum Beispiel dank einer Internetplattform, auf der interessierte Bürger ihre Meinung kundtun können.

Zwischen Februar und April werden zudem Bürgerforen mit unterschiedlichen Schwerpunkten organisiert. Die Vorschläge und Meinungen werden in einem Bürgerbericht gebündelt und sollen dann in die Ausarbeitung des 20-Jahres-Plans einfließen. Dieser wird alle fünf Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Ein Ziel des 20-Jahres-Plans ist die Anerkennung des Luxemburgischen auf EU-Ebene. Es soll erreicht werden, dass Anfragen auf Luxemburgisch von den EU-Institutionen auf Luxemburgisch beantwortet werden. Die Verhandlungen darüber führe das Außenministerium, so Bildungsminister Claude Meisch.