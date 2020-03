Im Rahmen der Parlamentsdebatte hat Premierminister Xavier Bettel am Dienstag bekannt gegeben, dass die Regierung wegen der Corona-Krise den Notstand verhängen wird.

Regierung ruft Notstand aus

Danielle SCHUMACHER Im Rahmen der Parlamentsdebatte hat Premierminister Xavier Bettel am Dienstag bekannt gegeben, dass die Regierung wegen der Corona-Krise den Notstand verhängen wird.

Die Regierung ruft den Notstand aus, so wie dies in Artikel 32.4 der Verfassung vorgesehen ist. "Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, die außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich macht", mit diesen Worten begründete Premierminister Xavier Bettel am Dienstag im Parlament die Entscheidung, die das Kabinett am Morgen getroffen hatte. Der drastische Schritt ermögliche es, die "richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt" einzusetzen. Es müsse ein adäquater Rahmen für den Umgang mit der Krise geschaffen werden, meinte der Regierungschef.

Artikel 32.4 der Verfassung vom 13. Oktober 2017 En cas de crise internationale, de menaces réelles pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population ou de péril imminent résultant d’atteintes graves à la sécurité publique, le Grand-Duc, après avoir constaté l’urgence résultant de l’impossibilité de la Chambre des Députés de légiférer dans les délais appropriés, peut prendre en toutes matières des mesures réglementaires. Ces mesures peuvent déroger à des lois existantes. Elles doivent être nécessaires, adéquates et proportionnées au but poursuivi et être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. La prorogation de l’état de crise au-delà de dix jours ne peut être décidée que par une ou plusieurs lois votées dans les conditions de l’article 114, alinéa 2 de la Constitution, qui en fixe la durée sans que la prorogation ne puisse dépasser une durée maximale de trois mois. Tous les règlements pris en vertu de la présente disposition cessent leurs effets au plus tard à la fin de l’état de crise. La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l’état de crise.

Wie Bettel weiter betonte, hatte er zuvor das Parlament von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Laut Verfassung gilt der Notstand zunächst für zehn Tage, er kann allerdings für eine Zeitspannen von maximal drei Monaten verlängert werden. Das Parlament wird nicht aufgelöst.

Die Grenzen werden nicht geschlossen

Der Premier teilte aber auch mit, dass er von den Nachbarländern die Zusage erhalten hat, dass die Grenzen nicht geschlossen werden.

Xavier Bettel: "Nur noch das Haus verlassen, wenn es dringend nötig ist" Ab dem 16. März kommt das öffentliche Leben in Luxemburg in großen Teilen zum Erliegen. Alle nicht lebenswichtigen Geschäfte und Einrichtungen sind für Besucher geschlossen. Hier der Überblick.

Auch wenn die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden müssen, so sollen die wirtschaftlichen Aktivitäten dennoch aufrecht erhalten werden, erklärte Bettel weiter. Allerdings kommt es auch hier zu einer Verschärfung der Maßnahmen. So sollen alle Baustellen geschlossen werden. In den kommenden Tagen sollen die Unternehmen ihre Baustellen nach und nach herunterfahren, am Freitag Abend muss dann alles dicht sein.

Premier Bettel versicherte, dass die Grenzen nicht geschlossen werden. Foto: Lex Kleren

Der Premier betonte weiter, dass "die Regierung niemand im Regen stehen lässt" und den Unternehmen unter die Arme greifen wird. Durch die verschiedenen Maßnahmen soll das Überleben der Unternehmen und somit auch die Arbeitsplätze gesichert werden. Beispielsweise wurden die Regeln für die Kurzarbeit gelockert. Zudem können die Sozialbeiträge für das erste und das zweite Semester gestundet werden, es brauchen auch keine Vorschüsse bei den Steuern (avances) getätigt zu werden. Wie der Regierungschef weiter erklärte, reicht ein einfacher Antrag. Der Stichtag für die Steuererklärung wird auf den 30. Juni verlängert. Weitere Details zu den steuerlichen Maßnahmen wird Finanzminister Pierre Gramegna in den kommenden Tagen verkünden. Es sind auch Maßnahmen für Selbstständige und Künstler geplant.

Schwere wirtschaftliche Folgen

Bettel wollte am Dienstag aber nicht mehr ausschließen, dass das Land wegen der Corona-Krise in eine Rezession rutscht. Er zeigte sich aber auch zuversichtlich, dass Luxemburg die Herausforderung meistern wird. Luxemburg sei gut aufgestellt und die Staatsfinanzen seien gut.