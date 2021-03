Laut Wochenbericht gibt es 25 Prozent mehr neue Covid-29-Fälle. Ab 7. April darf im Außenbereich bedient werden.

Regierung öffnet Terrassen bei steigenden Infektionszahlen

Annette WELSCH Laut Wochenbericht gibt es 25 Prozent mehr neue Covid-29-Fälle. Ab 7. April darf im Außenbereich bedient werden.

Lichtblick für den Horeca-Bereich: Als „symbolisch großen, aber tatsächlich kleinen Schritt in die Normalität“ bezeichnete Premierminister Xavier Bettel am Mittwoch den Beschluss der Regierung, dass die Gastwirte ab 7. April zumindest im Außenbereich wieder Gäste bewirten dürfen. Allerdings nur von sechs bis 18 Uhr abends auf erlaubten Terrassen und die Kunden müssen sitzen.

Maskenpflicht für alle, Abstandsregeln oder Plexiglas, nicht mehr als zwei Personen zusätzlich pro Tisch, die nicht zum Haushalt gehören und die Angabe von Kontaktdaten für den Fall, dass jemand am Nebentisch später positiv getestet wird sind die Bedingungen. Die genauen Modalitäten dieser Kontaktdaten - ob von allen oder einer Person - werden noch diskutiert. Den Gebrauch von Schnelltests zum Zugang auf Terrassen lehnte Bettel ab.

Entscheidend war geringe Belegung der Intensivbetten

„Wir haben lieber kontrollierte Bewirtung auf den Terrassen als unkontrollierbare Treffen auf der grünen Wiese“, erklärte Bettel. Man habe nicht viel Spielraum für große Öffnungsmaßnahmen, denn die Infektionszahlen sind gestiegen und die Entwicklung sei schwer vorhersehbar. Lag die Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Vorwoche noch bei 200, so waren es nun 250 Neuinfektionen.

Aber: „Wir haben keinen exponentiellen Anstieg und sehen, dass auch die Situation in den Spitälern mit 15 bis 20 Patienten auf Intensiv stabil ist“, betonte Bettel. Eine Belegung von 20 bis 30 Prozent der Intensivbetten sei verglichen mit dem Ausland sehr gering. Dennoch behält sich die Regierung das Recht vor, die Gesetzesänderung kurzfristig zurückzuziehen, sollte sich ein exponentieller Infektionsverlauf in den nächsten Tagen abzeichnen.

Hilfen für Horeca bestehen weiter

Die Öffnung ändere nichts an den Hilfen, die den Horeca-Betrieben zustehen. Die steuerliche Immunisierung von 25 % des Umsatzes ist beispielsweise nicht betroffen. „Es soll keiner bestraft werden - ob er öffnet oder geschlossen bleibt“, betonte Bettel. Die Gültigkeit der Übernachtungsbons wird aufgrund der geschlossenen Restaurants und Bars nun bis zum 15. September verlängert.

Die Neuerung gilt zunächst bis 25. April und dann hofft die Regierung, auch in puncto Ausgangssperre eine positive Botschaft vermelden zu können. Derweil sollen künftig auch die Schnelltests ein bisschen mehr Normalität mit sich bringen. Die Regierung hat jedenfalls Empfehlungen an den Handel herausgegeben, welche im großen Vertrieb angeboten werden können.

DP-Kritik an DP-Ministerin Corinne Cahen

Zur Kritik der DP-Sektion Kayl an der Krisenpolitik von Familienministerin Corinne Cahen (DP) - speziell den Sterbefällen im dortigen Heim - sagte Bettel, dass Cahen für Altersheime verantwortlich sei, aber nicht für betreutes Wohnen. Cahen habe mit größter Energie alle Maßnahmen getroffen, um auch noch Freiheiten garantieren zu können. Man könne niemanden 18 Monate einsperren, weil er Gesundheitsrisiken hat. Und sobald eine Öffnung gemacht wird, führe das nun einmal zu Risiken.

„In dieser Regierung ist die Solidarität mit den Ministern sehr groß und ich akzeptiere nicht, dass einem das Gefühl gegeben wird, irgendein Minister sei für den Tod von irgendjemandem verantwortlich.“ Auf dieses Niveau dürfe man nicht sinken, so Bettel.

Impfkadenz steigt

Die Impfkampagne betreffend wurden bis Mittwoch 112.890 Impfdosen geliefert, wovon 77.996 bereits verimpft sind. 59.310 Personen haben eine erste Dosis erhalten und 18.686 beide. Allein in den drei ersten Wochen im März wurden 40.580 Personen vakziniert.

„Die Kadenz steigt“, sagte Bettel. Denn es werden keine medizinischen Konsultationen in den Impfzentren mehr automatisch durchgeführt und auch nicht mehr 50%, sondern 25% der Vakzine für die zweite Dosis zurückgehalten. Bis Ende April sind 134.000 weitere Dosen angekündigt. Der Impfstoff von Johnson ist da noch nicht mitgerechnet. Er könnte ab der dritten April-Woche verfügbar sein und hat den Vorteil, dass er nur einmal gespritzt werden muss.

Die Impfrate liegt laut Bettel mit über 75% bei den über 70-Jährigen sehr hoch. Er kündigte an, dass Leute, die nicht in ein Impfzentrum fahren können, ab Freitag von vier mobilen Teams zu Hause geimpft werden. Ab dem 12. April soll nun auch das fünfte Impfzentrum bei der LAR auf Findel öffnen. Dann habe man 64 Impfstraßen und eine Wochenkapazität, 55.000 Personen die Spritze verabreichen zu können.

Ein sechstes Zentrum wäre in der Luxexpo möglich, sollte genug Impfstoff vorhanden sein. Das Personal der Labore, das ja auch einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt ist, ist derweil noch immer nicht geimpft, teilte Bettel mit. Man habe nun die Listen, die Einladungen seien aber noch nicht verschickt.

25 Prozent mehr Neuinfektionen

Bei stabil hoher Testzahl von über 63.000 Test waren laut Wochenbericht der Santé zwischen dem 15. Und 21. März 1.564 Neuinfektionen detektiert worden und damit 25% mehr als die 1.240 der Vorwoche. Mit 37,4 Jahren steigt das Durchschnittsalter ganz leicht an. Die Kategorie der über 75-Jährigen war am meisten betroffen, dort stiegen die Infektionen um 46%. 32% mehr waren es bei den Personen zwischen 30 und 44.

Die Zahl der Intensivpatienten fiel von 27 auf 21, die Zahl der hospitalisierten Personen stieg dagegen von 95 auf 99. Die Sterbefälle blieben mit 28 Personen identisch zur Vorwoche. Die Positivitätsrate stieg von im Schnitt 1,98% auf 2,46%, bei den verschriebenen Tests ging es von 5,11% auf 5,89% hoch.

„922 der positiv getesteten Personen und damit fast 60 Prozent kommen aus dem Kontakt-Tracing, waren also schon identifiziert und in Quarantäne, sodass die Infektionsketten unterbrochen waren“, stellte Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit fest, der mit Bettel die Pressekonferenz hielt. „Das beweist, dass das Kontakt-Tracing funktioniert und wir die Situation beherrschen.“

R-Faktor noch zu hoch

Der Reproduktionsfaktor liegt allerdings nun bei 1,13. „Das ist klar zu hoch, wir hätten ihn gerne unter 1,0, sodass die Infektionszahlen wieder sinken. Daran müssen wir arbeiten“, sagte Schmit.

Die Familie bleibe derweil als Infektionsquelle an erster Stelle mit 43,1%. „Wenn das Virus in die Familie geschleppt wird, verbreitet es sich dort rasch“, kommentierte Schmit. Deutlich mehr Personen (7,8%) steckten sich mittlerweile bei der Arbeit an, weswegen der Gesundheitsdirektor appellierte, sich auch dort an die Regeln zu halten und vor allem die Maske zu tragen, auch wenn es den ganzen Tag lang unangenehm ist. 6,5% der Ansteckungsfälle geschehen im Bildungsbereich und damit leicht mehr als vorher, 4,0% sind es im Pflegesektor.

Ein leichter Anstieg der Viruslast ist auch in den Abwässern zu vermerken. „Die Lage bleibt aber relativ stabil“, meinte Schmit, der die Situation insgesamt als „nicht beunruhigend“ bewertete, aber auch meinte, dass man sie im Auge behalten müsse. Das Staatslabor fand durch seine Sequenzierungen heraus, dass die britische Covid-Variante mittlerweile 63,5% der Infektionen ausmacht und die südafrikanische 20,4%.

