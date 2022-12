Der OGBL fordert die Regierung auf, die Steuertabelle noch in dieser Legislaturperiode an die Inflation anzupassen und die kalte Progression zu beenden.

OGBL-Nationalvorstand

"Regierung muss Netto-Indexklau sofort stoppen"

2022, das war für den OGBL in erster Linie ein Jahr, in dem der Onofhängege Gewerkschaftsbond sich nach vielen Jahren erstmals wieder „gegen heftige Angriffe auf unser Index-System wehren musste“, wie die Vorsitzende Nora Back am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung des OGBL-Nationalvorstands erklärte.

Zur Erinnerung: Der OGBL hatte im März bei der Tripartite als einzige Gewerkschaft das Abkommen zur Unterstützung der Haushalte und Betriebe nicht mitgetragen, weil aus Sicht der Gewerkschaft der Index manipuliert worden war. Bei der zweiten Tripartite-Runde im September hingegen sei das Index-System wiederhergestellt worden „und zusätzlich wurden Hilfsmaßnahmen für die Haushalte beschlossen. Das ist gut, aber es reicht nicht, um den Kaufkraftverlust der Menschen auszugleichen“, so Nora Back. Sie forderte die Regierung auf, die restliche Zeit bis zu den Wahlen und den aus ihrer Sicht vorhandenen finanziellen Spielraum zu nutzen, „um etwas zu tun“.

Wenn der Staatsminister 2021 in seiner Rede zur Lage der Nation behauptet hat, mit dieser Regierung gebe es keine Steuererhöhungen, dann ist das eine Verzerrung der Realität. Nora Back, OGBL-Präsidentin

Anpassung der Steuertabelle an die Inflation

„Etwas tun“ bedeutet für den OGBL, die Steuertabelle an die Inflation anzupassen, „damit endlich Schluss ist mit der kalten Progression und dem Netto-Indexklau“. Seit der Steuerreform im Jahr 2017 bedeute jede Index-Tranche durch die Nicht-Anpassung der Steuertabelle an die Inflation de facto eine Steuererhöhung. „Wenn der Staatsminister 2021 in seiner Rede zur Lage der Nation behauptet hat, mit dieser Regierung gebe es keine Steuererhöhungen, dann ist das eine Verzerrung der Realität“, so Back. „Diese Regierung ist seit 2017 verantwortlich für fünf Steuererhöhungen. Und wenn kommendes Jahr noch drei dazukommen, werden es am Ende der Legislaturperiode acht Steuererhöhungen sein“, so Back.

Im Übrigen sei es falsch zu behaupten, von einer Anpassung der Steuertabelle an die Inflation profitierten vor allem die hohen Gehälter. Der größte prozentuale Gehaltsverlust durch die kalte Progression betrage knapp fünf Prozent und liege bei einem Bruttogehalt von 5.000 Euro. „Bei einem Bruttogehalt von 10.000 Euro liegt der Gehaltsverlust durch die kalte Progression bei drei Prozent und bei 15.000 Euro sind es weniger als 2,5 Prozent. Am stärksten betroffen ist also die Mittelschicht“, so Back.

Auf 21,8 Prozent bezifferte die OGBL-Präsidentin den durchschnittlichen Verlust an Kaufkraft seit 2017 durch die kalte Progression und forderte die Regierung auf, „den Netto-Indexklau direkt zu stoppen“. Um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, startet der OGBL im Januar eine Kampagne rund um das Thema.



Es wäre ehrlicher, den Markt zu liberalisieren, als eine Scheinregulierung vorzunehmen, die nichts zur Verbesserung der Rechte der Mieter beiträgt. Nora Back

Mietgesetz geht in die falsche Richtung

Die Gewerkschaft machte auch noch einmal deutlich, dass „die geplante Mietreform in die falsche Richtung geht“. Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) hatte im Oktober Änderungsanträge eingebracht, die vorsehen, die maximalen Mieten an die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt anzupassen. „Wo liegt da der Unterschied zwischen einer kompletten Liberalisierung der Mieten und dem, was jetzt vorliegt?“, fragte Nora Back. „Wir sehen keinen. Es wäre ehrlicher, den Markt zu liberalisieren, als eine Scheinregulierung vorzunehmen, die nichts zur Verbesserung der Rechte der Mieter beiträgt."

Gehälterabkommen im öffentlichen Dienst

Natürlich durfte auch das Gehälterabkommen im öffentlichen Dienst nicht fehlen, das die Regierung am vergangenen 9. Dezember mit der Staatsbeamtengewerkschaft CGFP unterzeichnet hat. Der OGBL zeigte sich schockiert, von den Verhandlungen ausgeschlossen worden zu sein, und gab zu verstehen, dass man das kein weiteres Mal dulden und dafür kämpfen werde, in zwei Jahren mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Immerhin vertrete der OGBL 41.000 Beschäftigte in verschiedenen Bereichen, „die direkt oder indirekt von den Verhandlungsergebnissen abhängen“.

Buslinien in Industriegebiete bleiben vorerst bestehen Einen Teilerfog verbuchte der OGBL im Zusammenhang mit der geplanten Abschaffung von Buslinien zu Industriegebieten. Nach einem Gespräch am Dienstag mit Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng), der das RGTR-Netz bekanntlich effizienter organisieren möchte, habe man erwirkt, dass die Buslinien vorerst beibehalten werden. Nun soll eine Umfrage gestartet werden, um den Bedarfsverkehr der betroffenen Schichtarbeiter zu ermitteln. Die Umfrage soll im Februar 2023 Gegenstand einer weiteren Diskussionsrunde mit dem Minister werden.

