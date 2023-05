Die elektronische Akteneinreichung stellt Vertreter des Berufsstands vor praktische Probleme. Nun setzt Blau-Rot-Grün eine neue Frist.

Digitalisierung

Regierung lässt Toleranz gegenüber Notaren walten

Jörg TSCHÜRTZ Die elektronische Akteneinreichung stellt Vertreter des Berufsstands vor praktische Probleme. Nun setzt Blau-Rot-Grün eine neue Frist.

Die Digitalisierung entpuppt sich für die Notare in Luxemburg als harter Prüfstein. Theoretisch müssen Notarakten bereits seit 1. November 2022 elektronisch an die Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) übermittelt werden. Nun nennt die Regierung allerdings ein neues Datum, wie aus Parlamentsunterlagen hervorgeht.

Wie Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und Finanzministerin Yuriko Backes (DP) in einer gemeinsamen parlamentarischen Antwort an den ADR-Abgeordneten Roy Reding erklären, müssen Notare ihre Urkunden erst ab dem 1. November 2023 verpflichtend in elektronischer Form an die AED übermitteln. Durch die verlängerte Testphase wolle man sicherstellen, dass die „elektronische Einreichung ab dem 1. November 2023 ein Erfolg wird“. Die ursprünglich vom Direktor der AED genannte Frist vom 31. Mai 2023 sei somit hinfällig. „Es ist jedoch wichtig“, betonen die beiden Ministerinnen, „dass ab dem 1. Juni jeder Notar das neue System ausgiebig testet, um für den 1. November bereit zu sein“.

Behörde gewährte „administrative Toleranz“

Bereits im Oktober 2022 hatte sich die Regierung nach Gesprächen mit Vertretern der Berufsgruppe darauf geeinigt, eine „administrative Toleranz“ gelten zu lassen. Als Begründung für die Toleranz nannten Backes und Tanson, dass sich die Vernetzung der Notare mit dem staatlichen Grundbuchregister als „komplexer als erwartet“ herausgestellt habe.

DP, LSAP und Déi Gréng hatten die Digitalisierung im Notarwesen als eine ihrer Prioritäten im Koalitionsvertrag von 2018 festgehalten. Im Juli 2021 wurde in der Chamber ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das aber aufgrund der Probleme in der praktischen Umsetzung noch nicht vollumfänglich angewendet werden kann. Laut Auskunft des Justizministeriums sind in Luxemburg aktuell 36 Notare tätig.



Roy Reding hatte in seiner parlamentarischen Frage die Befürchtung geäußert, dass nach Ablauf der (nunmehr obsoleten) Toleranzfrist am 31. Mai keine notariellen Urkunden mehr ausgestellt werden können. Unter diesen Umständen wäre es für die Notare „materiell unmöglich“ gewesen, ihre legale Verpflichtung zu erfüllen. Dies hätte laut dem ADR-Mann „dramatische Auswirkungen auf die Immobilientransaktionen und den Finanzplatz“ gehabt.

