Déi Lénk fordern Maßnahmenpaket

„Regierung hat mit falschen Signalen Zeit und Geld verloren"

Florian JAVEL Ein harter Winter steht bevor. Statt „Strom- und Gasverschwendung" sollen vor allem die Grundbedürfnisse der Bürger gedeckt werden, fordern Déi Lénk.

Ungebremste Preisteuerung, Verdoppelung der Strom- und Gaspreise, Wohnungskrise - dass der kommende Winter zu einer finanziellen Belastung für viele Haushalte im Land führen könnte, machte bereits während der Sommerpause die Runde. Nebst Aussagen von Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng), ein „harter Winter“ stehe den Menschen im Großherzogtum bevor, und der verfrühten politischen Rentrée von Déi Gréng, auf der die Parteivorsitzenden Djuna Bernard und Meris Sehovic die Regierung darauf drängten, finanzielle Direkthilfen für Betriebe und Haushalte auszuschütten, äußerten sich am Freitag nun Déi Lénk zur aktuellen Krisensituation.

Beide Parteisprecher, Gary Diederich und Carole Thoma, beriefen sich dabei auf den selbstgemachten Charakter der hiesigen Notlage, von der immer mehr Menschen betroffen sein werden. „Spekulationen auf dem Wohnungsmarkt und unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sind der Grund für diese missliche Lage und ein Omen dafür, dass sich mit der Klimakrise die Situation in Zukunft sogar weiter zuspitzen wird“, kündigte Thoma an. Aus diesem Grund präsentierte die linke Partei am Freitag ihr „sozial-ökologisches Maßnahmenpaket gegen die Krise“.

Krisengeld, Strompreisdeckel, energetische Sanierung ...

Vor der anstehenden Tripartite bekennen Déi Lénk Farbe und fordern die Auszahlung jeglicher zukünftiger Indextranchen. „Die Menschen brauchen das Geld mehr denn je“, unterstrich Carole Thoma die Beibehaltung des Index. Ergänzend dazu herrsche die Notwendigkeit, die Hauptpreistreiber der Inflation in den Griff zu bekommen: Strom und Gas. Déi Lénk schlagen ein monatliches Krisengeld in Höhe von 200 Euro pro Haushalt vor, ergänzt durch einen Betrag von 50 Euro pro Person - eine progressive Staffelung sei hierbei vorgesehen.

Zusätzlich fordern Déi Lénk eine Deckelung der Gas- und Strompreise, die sich nach dem Basisbedarf der jeweiligen Haushalte richten soll. Wer über den Basisbedarf hinaus konsumiert, muss mit höheren Gas- und Strompreisen rechnen. Haushalte, die trotz finanzieller Unterstützung für ihre Rechnung nicht aufkommen können, sollen jedoch nicht mit einer Gas- oder Stromsperre konfrontiert werden. Hausräumungen sollen zudem gesetzlich verboten und die energetische Sanierung von Gebäuden hierzulande beschleunigt werden. „Es kann nicht sein, dass ein Vermieter sich nicht um Sanierungsarbeiten kümmert und Haushalte im Nachhinein mit höheren Rechnungen bestraft werden“, moniert Diederich.

Rufbusse und Carsharing-Systeme sollen zudem dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr auf ihr Privatauto angewiesen sind und dadurch zusätzlich von hohen Benzinpreisen belastet werden. „Bei all unseren Maßnahmen geht es darum, die Grundbedürfnisse der Menschen abzudecken, statt Ressourcen auf eine Weise zu verschwenden, die für das Klima nicht förderlich ist“, so Gary Diederich.

