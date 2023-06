Blau-Rot-Grün hat 2021 eine wichtige EU-Direktive in nationales Recht umgesetzt - und missachtet dieses, zum Beispiel im Gesundheits- und Bildungsbereich.

Verhältnismäßigkeitsprüfung

Regierung hält sich nicht an EU-Recht und eigene Gesetze

Michèle GANTENBEIN

Die Regierung hat im November 2021 eine EU-Direktive in nationales Recht umgesetzt. Ein Gesetz, das die Regierung konsequent missachtet, wie man an zwei aktuellen Gesetzentwürfen im Gesundheitsbereich erkennen kann. Darüber hinaus muss Luxemburg gesetzlich nachbessern, nachdem es sich von der EU-Kommission einen Rüffel eingehandelt hat.

Worum geht es? Es geht um eine EU-Direktive, die vorschreibt, dass Gesetze, Gesetzesänderungen und Verordnungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, angemessen und verhältnismäßig sein müssen. Verhältnismäßig bedeutet, dass die Bestimmungen geeignet sein müssen, um die Erreichung des verfolgten Ziels zu gewährleisten und nicht über das hinausgehen dürfen, was zum Erreichen des Ziels erforderlich ist. Um das zu prüfen, müssen die Bestimmungen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden. Das gilt im Übrigen auch für administrative Bestimmungen.

Die Regierung nimmt es damit offensichtlich nicht sehr genau.

Luxemburg hat die Direktive mit dem Gesetz vom 2. November 2021 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor der Annahme neuer Berufsreglementierungen in nationales Recht umgesetzt. Dort steht, dass die Prüfung vorab durchgeführt und zusammen mit dem Gesetzentwurf hinterlegt werden muss. Auch schreibt die Direktive eine Informationsprozedur vor, das heißt: Die Informationen aus der Prüfung müssen den Bürgern zugänglich gemacht werden, bevor die neuen Bestimmungen in Kraft treten. So können andere Gremien sie in ihre Gutachten einfließen lassen. Doch die Regierung nimmt es damit offensichtlich nicht sehr genau. Deutlich wird das an zwei Gesetzentwürfen im Gesundheits- und einem im Bildungsbereich.

Entwurf zum Virage ambulatoire

Der Entwurf 8009 zur ambulanten Versorgung in den Krankenhäusern wurde am 23. Mai 2022 von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) im Parlament hinterlegt und am Tag danach an den Staatsrat weitergeleitet. Am 11. Oktober 2022 informierte der Staatsrat Premierminister Xavier Bettel (DP), dass der Gesetzentwurf Bestimmungen enthält, die vorab einer Verhältnismäßigkeitsüberprüfung unterzogen werden müssen, woraufhin dieser die Prüfung am 20. Januar 2023 nachgereicht hat.

Staatsrat unzufrieden mit Erklärungen

Doch die Erklärungen haben dem Staatsrat nicht gereicht. Das Gesetz sieht vor, dass der Betrieb von schweren medizinischen Geräten wie IRM und Scanner Krankenhäusern vorbehalten bleiben soll, was laut dem Staatsrat die verfassungsrechtlich garantierte freie Berufsausübung der Ärzte einschränke.

Auch beim Gesetzentwurf 8108, den Paulette Lenert im November 2022 eingereicht hat, musste der Staatsrat die fehlende Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Regierungschef einfordern.

Will die Regierung die freie Berufsausübung einschränken, muss sie dies begründen und aufzeigen, dass die Einschränkung angemessen und verhältnismäßig ist. Der Staatsrat aber kommt in seinem Gutachten zum Schluss, dass das nicht der Fall ist und „die Möglichkeit besteht, auf andere weniger restriktive Mittel zurückzugreifen, als den Gebrauch bestimmter Ausstattungen und Apparate auf Krankenhäuser zu reduzieren und so die Ausübung eines freien Berufs einzuschränken, um dieses Ziel zu erreichen“. Der Staatsrat droht damit, dem Gesetz keine Dispens der zweiten Abstimmung zu erteilen, so dass der Ministerin aktuell nichts anderes übrig bleibt, als den Entwurf zu überarbeiten.

Entwurf zur Neureglementierung von 20 Gesundheitsberufen

Auch beim Gesetzentwurf 8108 über die Reglementierung verschiedener Gesundheitsberufe, den Paulette Lenert am 29. November 2022 eingereicht hat, musste der Staatsrat die fehlende Verhältnismäßigkeitsprüfung beim Regierungschef einfordern. Am 6. Februar 2023 übermittelte dieser dem Staatsrat das geforderte Dokument, allerdings bezog sich die vom Gesundheitsministerium durchgeführte Prüfung nur auf den Beruf des Heilpädagogen, inklusive einiger Erläuterungen zur Prüfung.

Diese Erläuterungen reichten dem Staatsrat nicht, was die Hohe Körperschaft dem Premier am 28. Februar 2023 schriftlich mitteilte, - mit der Aufforderung an Gesundheitsministerin Lenert, dem Staatsrat eine Prüfung für jede einzelne relevante Änderungsbestimmung des Gesetzentwurfs zukommen zu lassen und nicht nur für den Beruf des Heilpädagogen.

Am 28. März 2023 übermittelte der Premier dem Staatsrat eine Prüfung für die Berufe des Anästhesiepflegers und des medizinisch-technischen Assistenten für Chirurgie sowie zusätzliche Erläuterungen der Gesundheitsministerin, wonach bei den anderen Berufen „keine inhaltlichen Änderungen an den verschiedenen großherzoglichen Verordnungen vorgenommen“ würden.

Der Staatsrat hingegen stellt in seinem Gutachten vom 16. Mai 2023 fest, dass mehrere Verordnungen und Aufgabenbereiche sehr wohl geändert werden und diese Änderungen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden müssten - ansonsten verstoße das Gesetz gegen EU-Recht. Erneut droht die Hohe Körperschaft damit, die Dispens der zweiten Abstimmung zu verweigern.

Am vergangenen 24. April hat Bildungsminister Claude Meisch (DP) einen Entwurf hinterlegt, der den Beruf des Assistant parental (Tageseltern) neu regelt und strengere Kriterien einführt. Auch zu diesem Gesetzentwurf ist keine Verhältnismäßigkeitsprüfung zu finden. Auf Nachfrage hieß es am Dienstag aus dem Ministerium, die Prüfung sei abgeschlossen und „unterwegs zum Staatsrat“.

Die unabhängige Kommission wurde erst vor zwei Monaten via ministeriellen Erlass geschaffen.

Abgesehen von der Tatsache, dass die Regierung es mit der Verhältnismäßigkeitsprüfung, selbst nach mehrmaliger Erinnerung seitens des Staatsrates an die gesetzlichen Vorgaben, nicht so genau zu nehmen scheint, war sie auch in anderen Punkten nachlässig.

So hat sie es verpasst, die im Gesetz vorgesehene „Commission indépendante de vérification de la conformité de l’examen de proportionnalité“ einzusetzen. Zuständig dafür ist Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP).



Das würde bedeuten, dass Luxemburg gegebenenfalls gegen EU-Recht verstößt und Bestimmungen anwendet, die verfassungswidrig sind.

Die Kommission wurde erst vor zwei Monaten via ministeriellen Erlass geschaffen. Er trat am 4. April 2023 in Kraft. Die Kommission ist für die Überprüfung der Konformität der Verhältnismäßigkeitsprüfung von administrativen Bestimmungen zuständig, während der Staatsrat für die Überprüfung bei gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Bestimmungen zuständig ist. Sollten zwischen dem 2. November 2021 und dem 4. April 2023 administrative Bestimmungen in Kraft getreten sein, die einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterliegen und sollten diese gemacht worden sein, konnte deren Konformität nicht verifiziert werden, da es die Kommission nicht gab. Das würde bedeuten, dass Luxemburg gegebenenfalls gegen EU-Recht verstößt und Bestimmungen anwendet, die verfassungswidrig sind.

Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht öffentlich zugänglich

Auf der Internetseite des Parlaments sind die Dokumente nicht auffindbar. Dazu hieß es am Dienstag auf Nachfrage seitens der Chamberverwaltung, das Parlament sei nicht Autor der Dokumente und dürfe sie nicht herausgeben. Laut der EU-Direktive aber muss die Verhältnismäßigkeitsprüfung öffentlich einsehbar sein.

Selbst der Gesundheitsausschuss, der die Gesetze bearbeitet, verfügt nicht über alle Prüfungen. Laut Sven Clement (Piraten) ist das Dokument zum Virage ambulatoire bis heute dort nicht eingegangen, die beiden Prüfungen zum Entwurf 8108 wurden dem Piraten-Abgeordneten zufolge am 29. März beziehungsweise am 13. April 2023 an die Mitglieder des Gesundheitsauschusses verschickt.

Vergleich mit dem Nachhaltigkeitscheck

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung erinnert ein wenig an den Nachhaltigkeitscheck, dem ab kommendem 1. Juli alle Gesetzentwürfe unterzogen werden sollen, um ihren Impakt auf die nachhaltige Entwicklung zu prüfen, und der vom Regierungschef und von Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) vor einem knappen Monat gemeinsam vorgestellt wurde - mit dem Unterschied, dass der Nachhaltigkeitscheck ein Nice-to-have ohne verbindlichen Charakter ist und eine nicht oder nicht korrekt ausgeführte Nachhaltigkeitsprüfung ohne Konsequenzen bleibt.

Im Übrigen muss die Regierung beim Gesetz über die Verhältnismäßigkeitsprüfung nachbessern, nachdem die EU-Kommission Luxemburg vorgeworfen hatte, die Direktive nicht korrekt umzusetzen. Konkret beanstandet Brüssel, dass im Luxemburger Gesetz Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen keiner Verhältnismäßigkeitsüberprüfung unterliegen. Das wird nun geändert. Der Gesetzentwurf wurde Mitte Mai von Wirtschaftsminister Franz Fayot im Parlament eingereicht.

