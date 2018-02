Der Staat will Mietern bei der Garantie der Mietkaution stärker unter die Arme greifen. Der zuständige Minister Marc Hansen hat die Gesetzesänderungen am Freitag im parlamentarischen Wohnungsbauausschuss vorgestellt.

Politik 2 Min.

Regierung erhöht staatliche Mietgarantie

Michèle Gantenbein Die staatliche Mietgarantie kommt Menschen zugute, die nicht in der Lage sind, das Geld für die Kaution aufzubringen. Doch die Bedingungen sind so restriktiv, dass nur wenige Menschen dafür in Frage kommen. Das soll sich jetzt ändern.

Pro Jahr unterstützt der Staat 80 bis 100 Personen mit der staatlichen Mietgarantie. Um die Zahl der Nutznießer dieser Hilfe zu erhöhen, werden die Bedingungen gelockert. Am Freitag stellte Wohnungsbauminister Marc Hansen dem zuständigen Parlamentsausschuss die geplanten Änderungen vor.

Laut dem Ausschussvorsitzenden Max Hahn (DP), wird an mehreren Stellschrauben gedreht: Die Deckelung der Miete - sie liegt derzeit bei 1.612,28 Euro - wird aufgehoben, die Höhe des Maximaleinkommens wird erhöht und der maximale Prozentsatz des Mietanteils am Einkommen wird erhöht, von 33 auf 40 Prozent.

Die Mietgarantie wird nach der Größe des Haushalts gestaffelt. Für einen Ein-Personen-Haushalt liegt die Maximalgarantie künftig bei 2.900 Euro. Sie steigt mit der Größe des Haushalts.

Ein Beispiel: das maximale Nettoeinkommen einer Familie mit zwei Kindern liegt derzeit bei 4.710,94 Euro, die maximale Miete bei 1.612,28 Euro. Künftig liegt das maximale Nettoeinkommen dieser Familie bei 6.090,15 Euro und die maximale Miete für diese Haushaltszusammensetzung bei 2.436,06 Euro.

Neu ist auch, dass die Nutznießer der Garantie nur noch drei statt sechs aufeinanderfolgende Gehaltsbescheinigungen vorlegen müssen.

Max Hahn zufolge musste der Staat in der Vergangenheit lediglich in sechs Prozent der Fälle die Mietkaution ganz oder teilweise bezahlen.



Der Vermieter in der Pflicht



Die Regierung will auch stärker gegen Vermieter vorgehen, die Zimmer oder Wohnungen vermieten, die in einem schlechten Zustand sind. Bislang war es Aufgabe der Gemeinden, Mieter, die in solchen Wohnungen lebten, anderweitig unterzubringen. Künftig ist der Vermieter verpflichtet, seine Mieter auf eigene Kosten während drei Monaten anderweitig unterzubringen und in dieser Zeit die Wohnung auf Vordermann zu bringen.



Sobald die Gesetzesänderungen in Kraft sind, gilt für Vermieter eine zweijährige Übergangsfrist, während der sie ihre Wohnungen an die Mindeststandards anpassen müssen. Die Mindeststandards wurden ebenfalls überarbeitet. So wurde beispielsweise die minimale Quadratmeterzahl pro Bewohner erhöht. Auch bei der Luftqualität gelten neue Kriterien.

Der Abgeordnete Felix Eischen (CSV) begrüßte den Vorstoß der Regierung, die Vermieter stärker in die Pflicht nehmen zu wollen. Unklar aber sei, was nach den drei Monaten passiert, sollte der Vermieter die Auflagen nicht erfüllen. "Wir denken, dass drei Monate gegebenenfalls nicht reichen und dass es besser wäre, die Frist um weitere zwei oder drei Monate zu verlängern", so Eischen.