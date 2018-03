Am Mittwoch verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das die Aktivitäten von Tattoo-, Piercing- und Sonnenstudios regelt. Das Gesetz regelt die Hygienebestimmungen und die Altersbegrenzung und gibt dem Sektor Rechtssicherheit.

Regeln für Tätowierer und Piercer

Betreiber von Tattoo-, Piercing- und Sonnenstudios arbeiten künftig in einem klaren gesetzlichen Rahmen. Das Gesetz, das am Mittwoch vom Parlament einstimmig verabschiedet wurde, kam auf Druck der Betreiber zustande, um schwarze Schafe aus der Branche zu drängen.

"Dies ist ein blutnotwendiges Gesetz", sagte Berichterstatter Georges Engel (LSAP) am Mittwoch in der Chamber. Tätowierungen und Piercings seien längst kein Randphänomen mehr, so der Abgeordnete, der sich auf Statistiken aus dem Jahr 2017 bezog, laut denen 14 Prozent der Franzosen tätowiert seien. Das Gesetz gebe sowohl den Anbietern als auch den Kunden rechtliche Sicherheit.



Eine wichtige Komponente im Gesetz ist die Altersbegrenzung. Das Tätowieren und Piercen von Jugendlichen unter 16 Jahren ist künftig nicht mehr erlaubt. Darauf habe man sich in der zuständigen Chamberkommission geeinigt, "um zu verhindern, dass Eltern ihre Kinder tätowieren lassen". Ein sehr seltenes, aber dennoch existierendes Phänomen, so Engel.



Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren brauchen die Erlaubnis ihrer Eltern. So genannte Brandings und Cuttings sowie der Besuch in Sonnenstudios ist für Minderjährige generell verboten.



Betreiber von Tattoo- und Piercingstudios müssen ihre Kunden über gesundheitliche Risiken, Nebenwirkungen und Allergien aufklären, die Kunden müssen eine schriftliche Einwilligung geben. Die Betreiber müssen eine 21-stündige berufliche Fortbildung absolvieren. Die Räumlichkeiten und das Material unterliegen strengen Hygienebestimmungen. So darf der Raum, in dem tätowiert wird, für nichts anderes genutzt werden. Dort darf weder geraucht oder gegessen werden, noch dürfen sich dort Tiere aufhalten.



Betreiber von Sonnenstudios müssen eine achtstündige Fortbildung in Sachen UV-Schutz absolvieren. Die UV-Stärken der Geräte werden reglementiert.



Das Stechen von Ohrlöchern wird nicht speziell geregelt und ist weiterhin bei Juwelieren möglich. Eine spezielle Fortbildung ist nicht notwendig.

Die Gesetzgebung will die Kunden, aber auch die Betreiber schützen. Die Registrierung der Studios erlaubt dem Gesundheitsministerium, wichtige Informationen zum Beispiel über gesundheitsgefährdende Produkte an die Betreiber weiterzuleiten.



Die Regelung der Branche erlaubt dem Gesetzgeber auch, schwarze Schafe ausfindig zu machen und zu sanktionieren.