Am Montag hatten sich die EU-Landwirtschaftsminister auf die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik verständigt. Am Dienstag gab Ackerbauminister Schneider die Eckdaten für Luxemburg bekannt.

Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik

"Ambitiös und nachhaltig"

Danielle SCHUMACHER Am Montag hatten sich die EU-Landwirtschaftsminister auf die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik verständigt. Am Dienstag gab Ackerbauminister Schneider die Eckdaten für Luxemburg bekannt.

Drei Jahre lang war verhandelt worden. Nun haben sich die EU-Agrarminister auf eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) verständigt. Der luxemburgische Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) zeigt sich zufrieden: „Die Reform ist sehr ambitiös, es die ehrgeizigste Reform der GAP seit der McSharry-Reform in den 90er-Jahren“, so Schneider am Dienstag gegenüber der Presse.

Ambitiös und nachhaltig ist die Reform laut dem Minister in dreierlei Hinsichten: auf wirtschaftlicher, ökologischer und auf sozialer Ebene. Durch die Reform der GAP soll in Zukunft wesentlich mehr Geld in den Umwelt- und Klimaschutz fließen. Für die luxemburgische Landwirtschaft gibt der Ackerbauminister allerdings zum Teil Entwarnung: Weil die Bauern bereits viele Vorleistungen erbracht haben, hätten sie durch die Anpassungen, die die GAP-Reform mit sich bringen wird, nichts zu befürchten, so Schneider.

Und weil die Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher werden soll, werden in Zukunft 25 Prozent der Direktzahlungen an ökologische Auflagen - an die sogenannten Ökoregelungen - gebunden. Wie diese konkret aussehen, steht aber noch nicht abschließend fest. Es wurde allerdings eine Übergangsfrist vereinbart. In den Jahren 2023 und 2024 muss lediglich ein Anteil von 20 Prozent erreicht werden. Da sich die Bauern hierzulande bereits heute an vielen Umweltprogrammen beteiligen, will Schneider die Schonfrist überspringen und gleich von Beginn an die 25-Prozent-Marke anpeilen.

Ackerbauminister Romain Schneider weist die Kritik der Umweltverbände, die GAP-Reform sei nicht ambitiös genug, vehement zurück.

Was die sogenannte zweite Säule der europäischen Agrarpolitik anbelangt, werden 35 Prozent der Mittel an Agrarumweltmaßnahmen beziehungsweise an Tierschutzmaßnahmen gebunden.

Knapp 100 Millionen Euro

Das EU-Agrarbudget für die Jahre 2021 bis 2027 hat ein Gesamtvolumen von etwa 390 Milliarden Euro. Für die Jahre 2023 bis 2027, wenn die Reform also wirklich greift, liegt das geschätzte Finanzvolumen bei 270 Milliarden Euro. Auf Luxemburg entfallen laut Schneider 47 Millionen Euro pro Jahr. Rechnet man die nationalen Gelder noch hinzu, können die Bauern jährlich mit finanziellen Unterstützungen in Höhe von etwa 100 Millionen Euro rechnen.

Mit der Einigung der 27 Landwirtschaftsminister ist es aber noch nicht getan. Auch das EU-Parlament muss dem Deal noch zustimmen, bevor die Reform 2023 in Kraft treten kann. Unter slowenischem Ratsvorsitz werden nun erst einmal die definitiven Texte ausformuliert.

Planungssicherheit für die Bauern

Auch in Luxemburg steht noch viel Arbeit an. Bis zum 31. Dezember muss die Regierung zunächst den nationalen Strategieplan nach Brüssel schicken, auf dessen Basis dann das nationale Agrargesetz ausgearbeitet wird. Romain Schneider erklärte am Dienstag, die Arbeiten an den beiden Texten seien bereits weit fortgeschritten. Zudem hätten die Bauern, Winzer und Gärtner diesmal Planungssicherheit, weil das aktuelle Agrargesetz wegen der Verzögerungen bei der GAP im vergangenen Jahr verlängert und angepasst worden sein, so der Minister.

Umweltschützern und den Grünen gehen die Beschlüsse nicht weit genug. Sie fürchten etwa zu lasche Vorgaben, sodass die Reform ihr Ziel verfehlt.

Die Gemeinsame Agrarpolitik Die EU-Agrarpolitik ist im Grunde in zwei Töpfe aufgeteilt, was auch so bleibt. Zum einen werden jährlich Gelder ausgezahlt, die in den sogenannten Direktzahlungen zusammengefasst werden - sie werden auch die erste Säule genannt. Das sind bislang die Gelder, die anhand der Fläche eines Betriebs ausgezahlt werden. Aus diesem Topf sollen künftig auch die Öko-Regelungen finanziert werden, die bis zu 25 Prozent ausmachen sollen. Für 2023 bis 2025 sollen das mindestens 48 Milliarden sein. Zum anderen gibt es Geld für die Entwicklung des ländlichen Raums - die zweite Säule. Das sind Mittel, die für meist siebenjährige Programme zur Verfügung stehen und etwa für langfristige Umweltmaßnahmen genutzt werden können.

