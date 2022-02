Wähler, die ein Referendum über das zweite Verfassungskapitel herbeiführen wollen, können die Listen in den Gemeinden bis zum 25. März unterschreiben.

Verfassungsreform

Referendumsprozedur über das zweite Kapitel läuft

Danielle SCHUMACHER Wähler, die ein Referendum über das zweite Verfassungskapitel herbeiführen wollen, können die Listen in den Gemeinden bis zum 25. März unterschreiben.

Am 2. Februar hatte sich ein Initiativkomitee an Staatsminister Xavier Bettel (DP) gewandt, damit er ein Referendum über das zweite Kapitel der Verfassungsreform in die Wege leitet. Bettel hatte dem Antrag am 7. Februar stattgegeben. Der entsprechende Text wurde am Dienstag im Amtsblatt und in der Presse veröffentlicht. Somit kann die Prozedur nun anlaufen.

Die Wähler, die die Referendumsinitiative unterstützen wollen, können zwischen 2. und dem 25. März die in den Gemeinden ausliegenden Listen unterschreiben. Damit das zweite Votum im Parlament durch eine Volksbefragung ersetzt wird, müssen laut Artikel 114 der Verfassung 25.000 Wähler unterschreiben.

Das zweite Kapitel zur Organisation des Staates war am 25. Januar in erster Lesung vom Parlament mit 49 Ja- gegen vier Nein-Stimmen bei einer Enthaltung verabschiedet worden. Das zweite parlamentarische Votum kann frühestens nach drei Monaten stattfinden. Sollten die Referendumsinitiative erfolgreich sein, wird die zweite Abstimmung durch eine Volksbefragung ersetzt, die bindenden Charakter hat.

Die zweite Möglichkeit, ein Referendum herbei zuführen, liegt in den Händen der Abgeordneten. Mindestens 16 Volksvertreter müssen einen entsprechenden Initiativantrag unterstützen. Wie schon beim Justizkapitel hat Fernand Kartheiser (ADR) auch beim zweiten Kapitel versucht, über den Weg des „député initiateur“ eine Referendumsprozedur in die Wege zu leiten, allerdings ohne Erfolg.

Ende vergangenen Jahres war die Prozedur für ein Referendum über das neue Justizkapitel der Verfassung gescheitert. Der Antrag war lediglich von 7.397 Personen unterschrieben worden.

Gestartet wurde die Initiative für eine Volksbefragung diesmal von Jutta Margarete Kirsten (Altwies), Bob Schmitz (Remich), Nora Liliane Pleimling (Christnach), Patrick Mischel (Altrier), Valérie Lorang (Ernzen), Pierre Lucien Joseph Lorang (Rollingen), Benoit Henkes (Schrondweiler), Marie Jeanne Arendt (Wilwerwiltz) und Caterina Carmen Manucci (Gonderingen). Nur Pleimling und Mischel waren auch Teil des ersten Initiavkomitees.

