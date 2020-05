Der zuständige parlamentarische Ausschuss hat sieben neue Petitionen angenommen. Erneut setzt sich ein Antragsteller kritisch mit der 5G-Technologie auseinander und fordert ein Referendum.

Referendum zur 5G-Technologie gefordert

Danielle SCHUMACHER Der zuständige parlamentarische Ausschuss hat sieben neue Petitionen angenommen. Erneut setzt sich ein Antragsteller kritisch mit der 5G-Technologie auseinander. Das Volk soll in einem Referendum entscheiden, ob die neue Technologie zum Einsatz kommt oder nicht.

Am 7. Mai hatte der Petitionsausschuss bereits 17 Anträge angenommen, am Mittwoch kamen nun noch sieben weitere hinzu, die demnächst zur Unterzeichnung freigegeben werden.

Einige Themen scheinen den Bürgern ganz besonders unter den Nägeln zu brennen, etwa die neue 5G-Technologie. So fordert der Autor der Petition 1592, dass die Bevölkerung in einem Referendum darüber abstimmen soll, ob die neue Technik zum Einsatz kommen darf oder nicht.

Eine ähnliche Eingabe war bereits am 20. April beim Parlament eingegangen. Am Mittwoch war sie schon von fast 6.000 Personen unterschrieben worden. Der Antragsteller darf sich also auf eine öffentliche Anhörung freuen: "Sollte auch die neue Petition mehr als 4.500 Unterschriften erhalten, werden beide Anhörungen gemeinsam stattfinden", erklärte die Ausschussvorsitzende Nancy Kemp-Arendt (CSV).

Wie bereits in der Vergangenheit so bleibt die Corona-Pandemie auch in dieser Woche bei den Petitionen aktuell. Ein Autor fordert, dass das Sicherheitspersonal, das in den Geschäften bislang dafür gesorgt hat, dass die Hygieneregeln eingehalten und die Distanzen gewahrt bleiben, eine Sonderprämie in Höhe von 300 Euro erhält.

Eine ähnliche Eingabe, in der eine finanzielle Unterstützung für das Gesundheitspersonal gefordert wird, hat bereits mehr als 4.600 Unterschriften erhalten. Somit ist das erforderliche Quorum erreicht und der Autor bekommt die Gelegenheit sein Anliegen bei einer öffentlichen Anhörung im Parlament zur Sprache zu bringen.



Legale Basis für die Telearbeit

Angenommen wurde auch eine Petition, die sich für eine legale Basis der Telearbeit stark macht. Mindestens ein Tag sollte man von zu Hause aus arbeiten, sofern der Job dies zulässt. Das Begehren könnte durchaus erfolgreich sein, denn eine ähnliche Eingabe, in der ganz generell ein Anrecht auf Telearbeit verlangt wird, konnte bis Mittwoch mehr als 5.000 Unterschriften sammeln. Die Petition läuft noch bis zum 4. Juni.

Das Petitions-Portal soll nutzerfreundlicher werden. Nancy Kemp-Arendt

Ein Antragsteller, dessen Begehren am Mittwoch vom Petitionsausschuss angenommen wurde, fordert, dass die Bevölkerung getestet wird, bevor weitere Lockerungen beschlossen werden. Die Vorsitzende der Petitionskommission räumt ein, dass die Forderung etwas spät kommt. Der Antragsteller habe sein Anliegen leider zunächst missverständlich formuliert, sodass er seine Petition noch einmal umschreiben musste, so die Präsidentin gegenüber dem "Luxemburger Wort".

Auch der Musiker Serge Tonnar musste seine Petition neu formulieren, doch nun wurde sie angenommen. Unter dem Titel "Ons nei Heemecht" forderte er ein generelles Umdenken in Bezug auf die Lebensqualität der Bevölkerung. Die Politik müsse andere Prioritäten setzen, meint der Musiker und liefert auch gleich einen Leitfaden für den von ihm gewünschten Paradigmenwechsel.

Wesentlich konkreter ist das Anliegen des Petenten, der fordert, dass die Krankenkasse die Kosten für die medizinische Fußpflege übernimmt, vorausgesetzt die Behandlung wurde vom Arzt verschrieben.

In einer weiteren Petition geht es um Fledermäuse. Der Autor wehrt sich gegen den seiner Meinung nach "übertriebenen Gebietsschutz der Tiere". Die strengen Schutzmaßnahmen würden dazu führen, dass bei Bauvorhaben immer teurere Kompensierungsflächen zur Verfügung gestellt werden müssen.

Neuer Internet-Auftritt

Nancy Kemp-Arendt wies am Mittwoch zudem darauf hin, dass das Online-Portal für die Petitionen in den kommenden Monaten vollständig überarbeitet wird: "Das Petitions-Portal soll nutzerfreundlicher werden. Wir wollen die Beteiligung der Bürger vereinfachen", so die CSV-Politikerin. Die Petitionen sollen eine autonome Online-Plattform bekommen, bislang konnte man sie nur auf dem Portal des Parlaments einreichen beziehungsweise unterschreiben.

Da es aber noch einige Monate dauern wird, bis es so weit ist, wurden bereits einige kleinere Änderungen auf der aktuellen Petitionsseite des Parlaments vorgenommen.

