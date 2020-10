Rede zur Lage der Nation: Pflicht und Kür

Premierminister Xavier Bettel erteilte sich und dem Kabinett gute Noten. Er blieb aber auch Antworten schuldig.

Die Lage ist ernst, sehr ernst. Dessen ist sich auch der ansonsten so optimistische Regierungschef Xavier Bettel (DP) bewusst. In seiner etwa 90-minütigen Rede zur Lage der Nation zeichnete er am Dienstag im Parlament ein eher düsteres Bild.

Die Pandemie hat Luxemburg weiter im Griff, die Infektionszahlen steigen wieder an, der Haushalt droht wegen der Corona-bedingten wirtschaftlichen Flaute aus dem Ruder zu laufen und die Staatsschulden schnellen in die Höhe.

Premier Bettel gab sich ungewohnt staatsmännisch und traf dabei den richtigen Ton ...