Rechte und Pflichten des Staatschefs

Theoretisch verfügt der Großherzog laut Verfassung über eine breite Machtfülle. In der Praxis sieht es aber anders aus. Der Staatschef hat eher eine repräsentative Rolle.

Die Vertreter aus Politik und Wirtschaft, aus der Kulturszene wie aus dem Sport kommen zum selben Schluss: Großherzog Jean war ein Vorbild für die gesamte Nation. Gewürdigt wurden seine Menschlichkeit, seine Würde und seine Einfachheit. In seiner Funktion als Staatschef wurden sein Pflichtbewusstsein, seine Umsichtigkeit sowie seine einenden und identitätsstiftenden Eigenschaften hervorgehoben.



Doch was machte Großherzog Jean zu dem „Staatschef von außergewöhnlichem Format“, wie die Beamtengewerkschaft CGFP in ihrem Kommuniqué schreibt? Er hat sich strikt an die Vorgaben gehalten, die die Verfassung dem Monarchen an der Spitze des Landes zugesteht, und zwar in Einklang mit einer modernen Lesart des 150 Jahren alten Grundgesetzes ...