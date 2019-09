Nach dem Rücktritt des Differdinger Bürgermeisters stellt sich die Frage des Abgeordnetenmandats. Die grüne Fraktionschefin Josée Lorsché macht allerdings eine klare Ansage.

Reaktionen auf Traversini-Rücktritt: "Niemand ist perfekt"

(jag/jt) - In einer ersten Reaktion zollte Djuna Bernard, Parteisprecherin von Déi Gréng, der Entscheidung des scheidenden Differdinger Bürgermeisters Respekt. "Er hat Fehler gemacht und dies auch zugegeben, die Entscheidung zum Rücktritt war somit auch ein logischer Schritt." Laut Bernard habe Traversini damit gezeigt, dass ihm der Fortbestand der Koalition in Differdingen am Herzen liege.

"Das Abgeordnetenmandat von Roberto Traversini ist nicht infrage gestellt", betont die grüne Fraktionspräsidentin, Josée Lorsché, im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort". Er habe wohl Fehler begangen, für die er aber nun gerade stehe. Dies sei absolut zu respektieren. Lorsché warnte in Zusammenhang mit der Gartenhaus-Affäre vor "Hetzjagden" auf Politiker. "Das Menschliche sollte auch in der Politik Vorrang haben. Niemand ist perfekt."

Josée Lorsché hält an ihrem Fraktionskollegen fest. Archivfoto: Lex Kleren

Djuna Bernard: "Gespräche abwarten"

Etwas zurückhaltender reagierte Djuna Bernard. "Wir hoffen, dass Roberto Traversini weiterhin Mitglied unserer Fraktion im Parlament bleibt. Da müssen wir aber noch abwarten." Laut Bernard sei momentan noch nicht klar, wie Traversinis Zukunft im Parlament aussehe. Darüber würden in den nächsten Tagen Gespräche innerhalb der Parteigremien und zusammen mit Traversini geführt.

"Ich wünsche mir aber eine starke Koalition, in der Roberto Traversini ein wichtige Rolle spielt, insbesondere für den Süden, aber auch für die aktuelle Situation unserer Partei." Bernard unterstrich dabei, dass Traversini bis auf Weiteres Mitglied der Fraktion von Déi Gréng bleibe. "Wir werden ihm aber erst mal einige Tage Ruhe gönnen."



9 Fotos: Roberto Traversini im Porträt

um weitere Bilder zu sehen. Roberto Traversini, am 3. Januar 1963 in Cantiano in der italienischen Region Marken geboren, tritt im Alter von 22 Jahren in die grüne Partei ein. Er engagiert sich viele Jahre als Verantwortlicher des Jugendhauses Differdingen, bevor er dem Ruf der Politik folgt. Foto: Serge Waldbillig Ende 2013 rückt Traversini für Parteifreund Félix Braz, der als Minister in die erste blau-rot-grüne Regierung wechselt, in die Chamber nach. Foto: Guy Jallay Kurz darauf avanciert der Fußballfreund zum Spielmacher in der Differdinger Gemeinde. Nach einem beispiellosen Polit-Beben und der Ausbootung der DP wird der bisherige Erste Schöffe Anfang 2014 Bürgermeister und bildet mit CSV und LSAP eine neue Stadtregierung. Infolge der Gemeindewahl 2017 sind Traversinis Grüne nur noch auf die CSV als Partner angewiesen. Foto: Claude Piscitelli Die Inbetriebnahme und der Ausbau der Kreativfabrik 1535°C in der früheren Schreinerei des Differdinger Stahlwerks zählen zu den wichtigsten Projekten in Traversinis Amtszeit. Auf Schiene gebracht wurde das Projekt allerdings von Vorgänger Claude Meisch (DP). Foto: Guy Jallay Der Gréng-Politiker engagiert sich in verschiedenen ehrenamtlichen Organisationen wie dem CIGL Differdingen und dem Club Senior Differdange. Foto: Tania Feller Roberto Traversini im Jahr 2006 als Präsident der asbl "Jugendtreff Déifferdang". Als Gemeindepolitiker setzt sich Traversini vor allem mit den Themen Umwelt, Jugend, Senioren und Wohnungsbau auseinander. Foto: Claude Piscitelli Am 20. September 2019 kündigt Traversini seinen Rückzug als Bürgermeister an. Das Amt des Abgeordneten will er offenbar weiterhin ausüben. Zuletzt galt der 56-Jährige auch als Kandidat für ein Ministeramt. Foto: Chris Karaba Dem 56-Jährigen wurde eine Affäre um nicht genehmigte Bauarbeiten an seinem Gartenhäuschen zum Verhängnis. Das Häuschen befindet sich innerhalb des Naturschutzgebietes Prënzebierg. Foto: Chris Karaba Der Stein des Anstoßes: Das Haus im Péitenger Wee in Niederkorn samt Gartenhaus. Traversini hatte das bebaute Grundstück kürzlich geerbt. Foto: Anouk Antony

Christian Kmiotek: "Urteil liegt bei Justiz"

Was die Nachfolge von Traversini als Bürgermeister von Differdingen betrifft, so wollte sich Bernard nicht festlegen. "Da werden so schnell wie möglich Gespräche mit den lokalen Koalitionspartnern geführt."



"Es liegt nicht an Déi Gréng, über Roberto zu urteilen, ebenso wenig wie an den Bürgern", meinte der grüne Parteisprecher Christian Kmiotek. "Nur die Justiz wird bewerten können, ob er sich etwas zu Schulden kommen ließ." Kmiotek sah keinen Anlass, Traversini das Abgeordnetenmandat zu entziehen. "Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen seinem Fehler und dieser Funktion."

Reaktionen der anderen Parteien

"Dieser Schritt verdient Respekt", kommentierte der Fraktionsvorsitzende von Regierungspartner LSAP, Alex Bodry, in einem Tweet. "Aufgrund der Fakten eine richtige Entscheidung. Sie ist sicher schwer gefallen."

Der Abgeordnete der Piraten, Marc Goergen, bedauerte den Rücktritt des Differdinger Stadtchefs. "Respekt für Roberto. Für das, was geschehen ist, finde ich den Rücktritt zu heftig. Für andere Gemeindeväter liegt die Latte, was sie moralisch dürfen und was nicht, jetzt sehr hoch."

All Respekt vu mir fir de Roberto. Ech fannen de Récktrëtt, ze hefteg fir dat wat geschitt ass.

Elo leit Lat ganz héich fir aner Gemengepappen, wat si moralesch dierfen a wat net. — Marc Goergen (@gomarc777) September 20, 2019