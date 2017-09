(miz) - Die Zahl der Arbeitssuchenden ist innerhalb eines Jahres um 3,2 Prozent zurückgegangen. Am 31. August dieses Jahres waren insgesamt 15.850 Personen bei der Adem eingeschrieben. Im Jahr 2016 waren es zur gleichen Zeit noch 516 Personen mehr. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6 Prozent und 0,4 Prozent unter dem Wert des vergangenen Jahres, das teilte die Adem in einem Presseschreiben mit.



Dieser Rückgang liegt vor allem an der Entwicklung bei den Arbeitssuchenden unter 30. Hier ging die Zahl um 6,4 Prozent im Vergleich zu August 2016 zurück.



Bei Personen über 50 bleibt die Zahl hingegen konstant. Und auch die gering qualifizierten Arbeitnehmer können von der günstigen Konjunktur profitieren.



Allerdings steigt die Zahl der Arbeitssuchenden mit einem Hochschulabschluss um 1,8 Prozent. Auch in dieser Kategorie fällt es Personen ab 50 schwerer, einen Job zu finden, als jüngeren Kandidaten. Bei den Arbeitssuchenden ab 50 steigen die Werte um 6 Prozent, bei den unter 30-Jährigen geht die Zahl um 8 Prozent zurück.



Im Laufe des Monats August haben Arbeitgeber 2.602 freie Stellen bei der Adem ausgeschrieben - das sind 228 weniger Posten als im August 2016.



Allerdings wurden in den ersten 8 Monaten des Jahres 5 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben, als in den gleichen Monaten im Jahr 2016.



Am 31. August zählte die Adem 6.374 freie Stellen, was ein Plus von 9 Prozent im Vergleich zum 31. August 2016 ausmacht.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.