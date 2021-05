Wer in Kontakt mit einem Corona-Infizierten war, muss sich isolieren. Das gilt bis auf weiteres auch nach der Impfung.

Quarantänepflicht gilt einstweilen auch für Geimpfte

In der Schweiz müssen geimpfte Personen, die nachweislich in Kontakt mit Corona-Positiven waren, nicht mehr in Quarantäne, wenn die zweite Injektion mehr als 14 Tage zurückliegt. Das veranlasste den DP-Abgeordneten Gusty Graas, bei der Gesundheitsministerin nachzufragen, wie es in dieser Hinsicht in Luxemburg bestellt ist..

Paulette Lenert räumt in der Antwort auf die parlamentarische Frage zwar ein, dass geimpfte Personen das Virus mit großer Wahrscheinlichkeit weitaus weniger weitergeben können, zugleich will sie angesichts der noch niedrigen Durchimpfungsrate im Großherzogtum (18 Prozent aller Bewohner haben zwei Injektionen bekommen) Vorsicht walten lassen. Zu leicht könne der Covid-Erreger zum aktuellen Zeitpunkt noch auf ungeschützte Menschen fallen und damit neue Infektionsketten ausgelösen. Die Ministerin verweist im selben Atemzug auch auf den Schutz älterer Mitmenschen, bei denen die Impfung oftmals weniger Schutzwirkung entfalte.

Die Ministerin plant, die Quarantänebestimmungen zu lockern, wenn ein höherer Anteil der Bevölkerung geimpft sei. Bis dahin haben die Quarantänevorschriften auch für Geimpfte Bestand.

Mögliche Lockerungen in dieser Hinsicht würden späterhin keine Diskriminierung darstellen, wenn die komplette Bevölkerung die Möglichkeit gehabt habe, sich impfen zu lassen, so Lenert weiter. Wer sich nicht impfen lasse, müsse gegebenenfalls die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen.









