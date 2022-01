Quarantänen gelten nur noch für Schüler und Lehrer, die nicht geimpft oder genesen sind - auch im Falle einer Infektionskette.

Corona in den Schulen

Quarantänen in den Schulen abgeschafft

Michèle GANTENBEIN

Auf Facebook zirkulierte am Montag die Meldung, wonach die Quarantänen in den Schulen abgeschafft würden und die Schüler trotz mehrerer positiver Fälle in einer Klasse weiterhin zur Schule gehen. Zusätzlich bemängelte die Autorin des Posts, dass das Bildungsministerium nicht kommuniziere und die Eltern demnach verunsichert seien. Tatsächlich hat das Bildungsministerium das Quarantänesystem weiter angepasst, ja quasi abgeschafft.

Das geht aus der Antwort auf eine LW-Anfrage sowie aus dem offiziellen Schreiben hervor, das das Bildungsministerium am Montagabend an die Schulen und Eltern geschickt hat. Darin heißt es: Quarantänen gelten nur für ungeimpfte beziehungsweise nicht genesene Schüler und Lehrer, die nicht am Testprogramm teilnehmen. Im Fondamental nehmen fünf Prozent der Schüler nicht am Testing teil, im Secondaire 20 Prozent, wobei aber der Großteil der Secondaire-Schüler geimpft sei, so das Ministerium.

Selbst im Falle einer Infektionskette (Szenario 4) kommt es nicht zwingend zu einer Quarantäne.

Dem Schreiben zufolge gehen im Falle eines Szenario 1 (ein positiver Fall), 2 (zwei Fälle) oder 3 (drei bis fünf Fälle) die Schüler weiter zur Schule, mit Ausnahme der positiv getesteten und derer, die nicht am Testing teilnehmen. Selbst im Falle einer Infektionskette (Szenario 4) kommt es nicht zwingend zu einer Quarantäne. In der offiziellen Mitteilung heißt es: Der Santé-Direktor „kann“ auf Anraten des „Comité de pilotage“ eine Quarantäne anordnen, wobei geimpfte bzw. genesene Schüler von der Quarantäne ausgenommen sind. Er muss es aber nicht.

Positiv getestete Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Isolation, geimpfte oder genesene für sechs Tage, wobei sie mit zwei negativen Schnelltests am fünften und sechsten Tag aus der Isolation entlassen werden. Der Weg aus einer Quarantäne führt über einen negativen Test ab dem sechsten Tag nach dem Kontakt.

Was das Ministerium nicht sagt, was aber mitunter auch eine Rolle bei der Anpassung des Quarantänesystems spielen dürfte, ist, dass die „Cellule de coordination“ des Bildungs- und Gesundheitsministeriums - die so genannte Covid-Zelle - mit der Erfassung der Fälle und dem Contact Tracing hoffnungslos überfordert ist und die Santé mit dem Verhängen von Quarantänen nicht mehr hinterherkommt. Hinzu kommt die Überlastung der Labore mit den PCR-Tests. „Wir sind komplett verloren“, sagte ein Mitglied einer Regionaldirektion auf Nachfrage am Montagnachmittag, bevor das Schreiben die Direktionen erreichte. Das System sei zu schwerfällig und außerstande, mit der Entwicklung Schritt zu halten.

Dennoch mussten die Schulen zusehen, wie sie klar kommen und waren dabei auf sich alleine gestellt. „Als das System noch halbwegs funktionierte, konnten wir uns darauf verlassen, dass die Santé eine Quarantäne aussprechen würde. Wir haben die Schüler nach Hause geschickt, weil wir wussten, in ein paar Tagen kommt die offizielle Quarantäneverordnung. Doch jetzt wissen wir nicht, ob die Santé rechtzeitig auf unsere Meldungen reagiert und vor Ablauf der Frist überhaupt eine Quarantäne anordnet. Wir können nicht mehr sicher sein, dass eine Quarantäne verordnet wird. Also können wir die Schüler nicht nach Hause schicken“, so der Mitarbeiter der Regionaldirektion.

Seit der Rentrée hat die Regierung sich kein einziges Mal öffentlich und im Detail zum Thema Corona in den Schulen geäußert.

Aus Sicht des Bildungsministeriums ist das Testen das geeignetste Mittel, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Frage, inwiefern die Covid-Zelle und die Santé der Entwicklung nicht mehr hinterherkommen, ließ das Ministerium unbeantwortet.

Ein positiver Nebeneffekt der Abschaffung der Quarantäne aus Sicht der Regierung ist, dass weniger Lehrer und Eltern auf den „Congé pour raisons familiales“ zurückgreifen müssen, um ihre Kinder zu versorgen.

Unbeantwortet blieb auch die Frage, warum das Bildungsministerium nicht offensiver kommuniziert. Seit der Rentrée hat die Regierung sich kein einziges Mal öffentlich und im Detail zum Thema Corona in den Schulen geäußert.

