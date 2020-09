Psychiater Spitzer: "Smartphone ist krimineller Tummelplatz"

Was macht die Corona-Krise mit Kindern und Jugendlichen? Ab welchem Alter ist die Nutzung des Smartphones angebracht? Ein Gespräch mit dem deutschen Neurowissenschaftler Prof. Dr. Manfred Spitzer.

Manfred Spitzer, welche Auswirkungen hat die Covid-Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen?

Das eine ist die Pandemie, das andere, was wir aus dieser Tatsache machen. Die Kinder sind vom Virus kaum betroffen. Von dem, was wir aus der Pandemie machen, aber sind sie am meisten betroffen. Die Maßnahmen, die wir getroffen haben, haben den Kindern geschadet. Da sie sich noch in der Entwicklung befinden, sind die Schäden größer als bei Erwachsenen. Studien belegen das.

Worunter haben die Kinder denn am meisten gelitten? ...