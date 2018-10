Pseudo-Transparenz

Abgeordnete müssen ihre Nebeneinkünfte angeben, gerecht geht es dabei aber nicht zu und sie sind durch ihren Verhaltenskodex nicht vor Abzocke gefeit.

„Das hat nie einer gemacht.“, „Das hat es noch nie vorher gegeben.“, „Das ist auffällig oft und gab es in diesem Maß noch nie.“ So oder so ähnlich kommentieren Abgeordnete kopfschüttelnd die Angewohnheit von Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo (LSAP), sich wahllos in Kommissionen zu melden, um verhinderte LSAP-Abgeordnete zu ersetzen. Das ist nicht verboten, aber ungewöhnlich.

„Ich bin ein normaler Abgeordneter – wenn ich einen anderen ersetze, dann habe ich auch das Recht auf Sitzungsgeld“, sagt Mars Di Bartolomeo und wiegelt dem „Luxemburger Wort“ gegenüber ab: „Ich bin regelmäßig in Kommissionen gegangen, um mir ein Bild zu machen, was läuft, es war nur ganz, ganz selten, dass ich dafür Sitzungsgeld bezog und verlangt habe ich es nie – es wird automatisch registriert, wenn jemand ersetzt ...