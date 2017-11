(mig) - Ein knappes Jahr vor den Nationalwahlen macht die CGFP Druck auf die Politik. Bei einer Protestveranstaltung am Montagabend in Dommeldingen erklärt die Staatsbeamtengewerkschaft, was ihr unter den Nägeln brennt. Und sie erwartet in den kommenden Wochen und Monaten Antworten von den Parteien.



„Das kann weg”



Und da gibt es so einiges, das der CGFP auf dem Magen liegt. So drängt sie darauf, die im Rahmen der Beamtendienstrechtsreform eingeführte 80/80/90-Regelung für Berufsanfänger abzuschaffen, da diese nicht ausgebildet würden, sondern gleich als volle Arbeitskräfte zum Einsatz kämen, aber bei geringerer Bezahlung.



CGFP-Präsident Romain Wolff wird in seiner Rede auch auf die im SAS-Sektor (Pflege- und Sozialsektor) nicht umgesetzte Karriereaufwertung sowie auf die Probleme bei der automatischen Beförderung eingehen, die in manchen Etablissements publics offenbar nicht umgesetzt wird. Auch das mit der Reform eingeführte Bewertungssystem dürfte erneut zur Sprache kommen.



Attraktivitätsproblem



Im Zusammenhang mit den Rekrutierungsproblemen fordert die Gewerkschaft eine Überarbeitung des Staatsexamens. Sie wurde vom zuständigen Minister Dan Kersch bereits in Aussicht gestellt. Kerschs Vorschlag, den Staatsdienst weiter für Nicht-Luxemburger zu öffnen, begegnet die CGFP mit Wohlwollen, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie die drei Sprachen (Luxemburgisch, Deutsch, Französisch) beherrschen.